روسيا اليوم

حفل تنصيب بوتين في الكرملين ظهر اليوم لولاية رئاسية رابعة

يتولى فلاديمير بوتين الذي أعيد انتخابه رئيسا لروسيا في مارس الماضي، منصبه اليوم الاثنين، بحفل تنصيب هو الرابع في حياته السياسية، يوليه قيادة البلاد للسنوات الست المقبلة.

مراسم تنصيب بوتين تبدأ عند الظهر بحفل رسمي متواضع، يستغرق حوالي 50 دقيقة، يتم بثه مباشرة على عدة قنوات تلفزيونية روسية محلية وفضائية.

بعد حفل التنصيب وتولي الرئيس منصبه، يحق له فورا تقديم ترشيح رئيس الوزراء لمجلس النواب "الدوما" للنظر فيه، لكنه غير ملزم بمهلة معينة لتقديم هذا الترشيح الذي هو من اختصاص رئيس الدولة، حسب الدستور الروسي المرعي الإجراء.

روسيا اليوم

تونس.. "النهضة" تتقدم في أول انتخابات بلدية بعد الثورة وسط إقبال ضعيف

أغلقت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها، الأحد، عند الساعة السادسة مساء، وسط إقبال ضعيف للناخبين في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد خلال فترة الانتقال الديمقراطي منذ 2011.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري، مساء الأحد، أن النسبة النهائية للمشاركة في التصويت في الانتخابات البلدية 6 ماي 2018، بلغت 33.7 بالمائة من جملة المسجلين.

وقال منصري إن العدد الجملي للمقترعين بلغ 1.796.154.

وأشارت إحصائيات ''سيغما كونساي'' لسبر الآراء إلى تصدر حركة النهضة بنسبة 27.5 %، فيما حل حزب نداء تونس ثانيا بنسبة 22.5% .

وأعلنت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي ظهر الأحد، أن العدد الإجمالي للناخبين وصل إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر، 1 مليون و89 ألفا و359 ناخبا.