وكالة أنباء الإمارات - وام

بتوجيهات رئيس الدولة: الإمارات تقدم 200 مليون دولار لتنفيذ مشاريع انسانية وتنموية في باكستان

تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجمهورية باكستان الإسلامية وبمتابعة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تم في إسلام آباد التوقيع على اتفاقية تعاون بين إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان وقيادة الجيش الباكستاني لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشاريع التنموية لأبناء باكستان بتكلفة تبلغ 200 مليون دولار أمريكي يتم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.

وكالة الأناضول

أردوغان: النظام الرئاسي الجديد سيشكل دفعة لاقتصادنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "النظام الرئاسي الجديد سيشكل دفعة لاقتصادنا، من خلال سرعة اتخاذ القرارات، والإدارة الفعالة، ومأسسة السياسة الديمقراطية". جاء ذلك خلال إعلان الرئيس التركي بيان حزب العدالة والتنمية الانتخابي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 حزيران المقبل في كلمته الأحد أمام المؤتمر العام لفرع الحزب في إسطنبول.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملقي يستقبل وزير الخارجية العراقي

استقبل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مكتبه برئاسة الوزراء الأحد وزير الخارجية العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري والوفد المرافق، وبحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والسفيرة العراقية في الأردن صفية السهيل. وأكد رئيس الوزراء عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص على إدامة التعاون المشترك في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وبارك رئيس الوزراء للعراق الشقيق الانتصارات المهمة التي تم تحقيقها في الحرب على عصابة "داعش" والعصابات الارهابية والبدء بتعزيز اركان الامن والاستقرار في كافة ارجاء الدولة العراقية.

وكالة فرنس برس

إصابة وزير الداخلية الباكستاني بالرصاص في ما يبدو أنه محاولة إغتيال

أصيب وزير الداخلية الباكستاني إحسان إقبال بالرصاص في ذراعه إثر تعرضه لما يبدو أنه محاولة اغتيال في اجتماع عام في ولاية البنجاب، لكن حياته ليست في خطر كما أعلن مساعده الأحد. وصرح مسؤول الشرطة البارز رجا رفعت مختار أن المشتبه به الذي قالت الشرطة أن إسمه "عابد" ويعتقد أنه في مطلع العشرينات، أطلق النار على الوزير من مسافة قريبة من مسدس، وأصابه في ذراعه اليمنى أثناء استعداده لمغادرة اجتماع عام في ولاية البنجاب.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تؤكد ضرورة احترام الشركات الأجنبية سيادة الصين ووحدة أراضيها

أكدت وزارة الخارجية الصينية الأحد على ضرورة احترام الشركات الممولة من الخارج لسيادة الصين ووحدة أراضيها. وجاء ذلك عقب بيان أمريكي صدر السبت اعترض على مطلب الصين بضرورة أن تتوقف الشركات الأجنبية عن إدراج هونج كونج وماكاو وتايوان على مواقعها الإلكترونية والمواد الترويجية على أنها "دول". وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ إلى أنه بغض النظر عما يقوله الجانب الأمريكي، لن يغير حقيقة أن هناك صين واحدة وان هونج كونج وماكاو وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين.