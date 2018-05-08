TL

انتهت اللعبة الانتخابية وبدأت اللعبة السياسية، فما يمكن إن يقال أن ما حصل قد حصل وأن هناك فائزين وخاسرين، والمهم الآن تركيب "بازل" التحالفات نحو انتخاب رئيس البرلمان وتكليف الشخصية المناسبة لتشكيل الحكومة الجديدة وتأليف هذه الحكومة، وكل هذا سيأخذ وقتاً، إلا أن انتخاب رئيس المجلس النيابي في العشرين من هذا الشهر سيكون مفتاح اللعبة السياسية التي تستند إلى ترميز الكتل البرلمانية على قاعدة التحالفات.

المنار

سريعاً بانت النتائج السياسية للانتخابات، فيما النتائج الرسمية تنتظر وزارة الداخلية، أما النظرة إلى المشهد العام فيبقى موزعاً بين واقعيين معترفين بفشل خطابهم السياسي، وهزيمتهم الانتخابية، ومكابرين رغم ضيق النتائج الانتخابية. وحتى تصدر النتائج الرسمية يبقى للتحليل متسع على طول المساحة الوطنية.

nbn

على قدر أهل الأمل كان حجم الوفاء على كل أرض لبنان، وفي مدنه وبلداته وقراه وصناديق اقتراعه. لوائح "الأمل والوفاء" بلونها الأخضر المتدرج إلى الأصفر، كانت كأوراق تبغ جنوبية تتراكم التزاماً وخياراً، لتنتج حاصلاً من النوع الفاخر، الذي لا يعرف إلا لغة العيش المشترك ونبذ كل خطاب فئوي أو طائفي مرة واحدة وأخيرة وإلى غير رجعة.

mtv

انتهت الانتخابات النيابية إلى ما انتهت إليه، فتقلصت أحجام كتل كبيرة وكبرت أحجام كتل صغيرة، الأولى بسبب القانون النسبي، والثانية بفضل القانون النسبي، فيما شكل الاستحقاق رصيف ارتحال لقوى سياسية تقليدية، طبعت الحياة البرلمانية بالجيد والسيئ من الأداء، وكما كتب الكثير في القانون الجديد قبل الانتخابات، على سبيل التحذير مما تضمنه من ألغام وتشوهات، سيكتب فيها الكثير بعد التجربة.

NTV

انتهت الانتخابات ولم تتغير الهوية. فلا الهزيمة قادرة على تبديل ملامح المدن، ولا الأرباح الانتخابية بإمكانها أن تخطف لون الدوائر. هي انتخابات بنتائج على قدر القانون. نسبياً أدخلت قوى كانت مستبعدة بالنظام الأكثري. بعضهم غاب عن البرلمان منذ عام ألفين وخمسة، وسمح له القانون اليوم بالعودة من بوابة التحالف.

المستقبل

بعدما قال اللبنانيون كلمتهم في صناديق الاقتراع، القوى السياسية تقرأ في النتائج وتتطلع إلى المرحلة المقبلة باستحقاقاتها برلمانياً وحكومياً. وعلى الرغم من النتائج المبدئية التي أعلنتها الماكينات الانتخابية للوائح، فإن النتائج الرسمية للانتخابات يعلنها الليلة في مؤتمر صحافي وزير الداخلية نهاد المشنوق، في وقت تلاحقت البيانات من الداخلية رداً على ما شهدته سراي بعلبك وبشأن الاعتصام الذي نفذ أمام وزارة الداخلية حول نتائج انتخابات الدائرة الأولى في بيروت.

OTV

في اليوم السابع من أيار 2018، استراح لبنان. استراح، بعد ساعات من الصخب السياسي والضجيج الانتخابي، والأهم بعدما اطمأن إلى استعادة الديمقراطية التي غيبها الممددون ثلاث مرات في خمس سنوات. استراح، بعدما تكرست قوة عهده الرئاسي، المنبثقة أصلاً من تمثيله الشعبي، حيث تغلب صوته المدوي على أصوات النعيق، وأبواق الأكاذيب.

LBC

في انتخابات العام 2005 أفضت النتائج إلى كتلتين: كتلة 14 آذار وكتلة 8 آذار. في انتخابات العام 2009، لم تأت النتائج مغايرة مع تسجيل وجود الثلث المعطل.

الميادين

كشف وزير الخارجية العراقي، ابراهيم الجعفري، عن وجود خلافات بين العراق والأردن بشأن مسألة ضبط الحدود.

الجزيرة

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أننا سنبقى دوماً نقف إلى جانب الفلسطينيين وندعمهم.

العربية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريح له، أنه قد يلتقي نظيره الأميركي مايك بومبيو على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، مشيراً إلى أن كل شيء ممكن.