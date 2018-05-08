الجزيرة - السعودية

بوتين يبدأ ولاية جديدة ويحتفظ بميدفيديف رئيساً للوزراء

رشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد تنصيبه لفترة رئاسية جديدة، رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف لرئاسة الحكومة مرة أخرى، الأمر الذي يشير إلى استمرار التوجه السياسي الذي وضع روسيا في صراع مع الغرب. وبذلك ينصب بوتين رئيساً لفترة ولاية رابعة بعد شهرين من انتخابات رئاسية حصل فيها على نسبة تجاوزت 70 بالمئة من الأصوات، لكنه لم يكن يواجه منافسين حقيقيين.

الاتحاد - الإمارات

ترامب يرسل وفداً لافتتاح السفارة الأميركية في القدس

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يسافر إلى القدس لحضور الافتتاح المثير للجدل للسفارة الأميركية في المدينة المقدسة الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف في بيان نشر، أن ترامب سيرسل وفداً لتمثيله في افتتاح السفارة.

البيان - الإمارات

محمد بن راشد يصدر مرسومين بتعيين مدير عام لهيئة الصحة في دبي والمؤسسات التابعة لها

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم "18" لسنة 2018 بتعيين معالي حميد محمد القطامي مديراً عاماً لهيئة الصحة في دبي. كما أصدر سموه المرسوم رقم "17" لسنة 2018 بشأن إنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي وتضمن المرسوم إنشاء مؤسستين، هما: مؤسسة دبي للرعاية الصحية ومؤسسة دبي للضمان الصحي بهدف تعزيز دور الهيئة في ضمان أفضل مستويات الصحة العامة لكافة أفراد المجتمع، وتمكينها من القيام بالأدوار المنتظرة منها خلال المرحلة القادمة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يلبي الاحتياجات المحلية.

أخبار الخليج - البحرين

رفض فرنسي وألماني (حاسم) لإلغاء الاتفاق النووي

أعربت فرنسا وألمانيا، عن رفضهما لإلغاء الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الكبرى مع إيران. وقال وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين: "ملتزمون بالاتفاق النووي بغض النظر عن القرار الأميركي". وأيد ماس نظيره الفرنسي قائلاً: "لسنا مع إلغاء الاتفاق وسنفعل كل ما يلزم بعد 12 مايو لضمان الإبقاء عليه"، في إشارة إلى التاريخ الذي سيعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه النهائي من الاتفاق.