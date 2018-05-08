النهار/ إميل خوري

اعتبر أن مرحلة الانتخابات قد تكون أصعب من مرحلة ما قبلها. لأنه مطلوب الاتفاق على أي حكومة تؤلف، وقد تكون بانسجامها وتجانسها قادرة على تنفيذ المشاريع الممولة من مؤتمر "سيدر" وبشفافية.

النهار/ علي حمادة

اعتبر أن الانتخابات شكلت نهاية فترة السماح التي حظي بها عون منذ انتخابه في الحادي والثلاثين من تشرين الأول 2016. وقال إن الثنائي عون - الحريري سوف يواجه صعوبات جمّة في إدارة التوازنات في الحكومة المقبلة، ولا سيما أن أطراف أساسية مصممة على الوقوف بوجهه. ومن هنا يتوقع أن تتسم المرحلة المقبلة بصراع أكثر وضوحاً وعنفاً بين جهتين كبيرتين يؤدي حزب الله بينهما دور الحكم والناظم.

النهار/ روزانا بو منصف

رأت إن المشهد العام للعدد الذي تضمه الكتل النيابية أظهر توازناً دقيقاً، بحيث قد يكون صعباً على رئيس الجمهورية القيام بأكثر من إدارة هذه التوازنات. واعتبر أن ضعف نسبة اقتراع اللبنانيين هو الرسالة الأساسية إلى الطبقة السياسية نفسها.

النهار/ سركيس نعوم

نقل عن مسؤول أميركي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحتاج إلى مبرر لشن حرب على لبنان، فهو حريص على مصالحه ولا يجب الإقدام على مخاطرات وعلى مناورات غير محسوبة بدقة.