The New York Times

الرئيس الإيطالي يقترح تشكيل حكومة انتقالية بسبب المأزق السياسي

قرر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ليلة الإثنين أن يتسلم زمام الأمور في بلاده في خضم المأزق السياسي الكبير بعد شهرين على إجراء انتخابات نيابية، جاءت نتائجها غير حاسمة وأدت إلى انسداد في الأفق على صعيد تشكيل حكومة جديدة. وطلب الرئيس ماتاريلا من الزعماء السياسيين الإيطاليين المتناحرين دعم تشكيل حكومة انتقالية سيختار أعضاءها بنفسه لتبقى في الحكم إلى أن يتحمّل الزعماء مسؤولياتهم ويشكلون أغلبية برلمانية مستدامة، أو حتى موعد الانتخابات المقبلة أو كمهلة أقصى حتى نهاية العام الحالي. وجاء كلام الرئيس بعد جولة ثالثة من المحادثات غير المثمرة بين قادة الأحزاب، وقد بدا الرئيس منزعجاً من الوضع ‏الشاذ الذي تعيشه البلاد وقد عاتب السياسيين على عدم إحرازهم أي تقدم. ‏

The Guardian

غارة بمروحية أفغانية قتلت وأصابت ما يزيد على مئة شخص بحسب تقرير للأمم المتحدة

أشار تقرير للأمم المتحدة أن مروحيات تابعة للحكومة الأفغانية أغارت على منطقة كانت تشهد حفلاً دينياً وأطلقت الصواريخ ونيران مدفعيتها الثقيلة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 107 أشخاص على الأقل في مدينة قندز الواقعة في شمال البلاد. الغارة دفعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الحادثة وقد نشرت الأمم المتحدة تقريراً الإثنين ركّزت فيه على مخاطر ‏استراتيجية جديدة، تم تطويرها بمساعدة مستشارين أميركيين وتضمنت تعزيزاً كبيراً للقوة النارية الجوية في محاولة لمواجهة ‏تمدد طالبان.‏ وكشف التقرير أن الحكومة استخدمت الصواريخ والنيران الثقيلة، ما نجم عنه مقتل أعداد كبيرة من الأطفال. ‏

روسيا اليوم

"قناة السويس" تطلب تمويلاً عاجلاً من البنوك في مصر

طلبت الهيئة العامة لقناة السويس من البنوك الحكومية المصرية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار، للمساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الهيئة. وأكّدت المصادر وفقاً لجريدة "الشروق" المصرية، أن القرض الذي طلبته الهيئة هو تجديد لتمويل سبق أن حصلت عليه منذ عامين، ويتولى حالياً أحد البنوك الحكومية الكبرى دراسة ترتيب وإدارة القرض. واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك في تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع مشروع التفريعة الجديدة، الذي افتُتح في 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة. وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكوّن الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع، والقرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضي.