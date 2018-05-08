الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري: ما زلت حليف الرئيس عون وفخور بأهل بيروت

عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤتمراً صحافياً في بيت الوسط، عرض فيه لنتائج الانتخابات، وأكد أنه فخور بأهل بيروت. ورداً على سؤال، أكد أنه "ما زال حليف الرئيس ميشال عون لأن هذا التحالف يحقق استقرار البلد"، مشيراً إلى أن "أكبر إنجاز للحكومة هو الانتخابات النيابية".

وكالة الأناضول

الأمم المتحدة: الاتفاق النووي مع إيران إنجاز دبلوماسي يمكن البناء عليه

جدّدت الأمم المتحدة، دعمها للاتفاق النووي مع إيران، معتبرة أنه "إنجازاً دبلوماسياً ضخم يمكن البناء عليه". وقال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأخير "يدعم بقوة الاتفاق، ويعتبره إنجازاً دبلوماسياً ضخماً، ويقول إنه يمكن البناء عليه". وشدد دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، على ضرورة "المحافظة على الاتفاق من أجل صون السلم والأمن في المنطقة والعالم". وتابع: "هناك اتصالات يجريها غوتيريش مع الإدارة الأميركية، بعضها علني وبعضها خاص بشأن هذا الموضوع".

وكالة أنباء رويترز

بوتين يؤدي اليمين رئيساً لروسيا لست سنوات أخرى

أدى فلاديمير بوتين اليمين ليتولى رئاسة روسيا لمدة ست سنوات أخرى مدعوماً بشعبية قوية، لكنه أيضاً يرزح تحت وطأة مواجهة مكلفة مع الغرب واقتصاد هش وغموض بشأن ما يمكن أن يحدث بعد انتهاء فترة ولايته. ووقف بوتين في قاعة أندريفسكي بالكرملين ووضع يده على نسخة منقوشة بالذهب من الدستور، وأقسم على أن يخدم الشعب الروسي ويحمي الحقوق والحريات ويدافع عن سيادة البلاد.

وكالة فرنس برس

جونسون في واشنطن في محاولة أخيرة لإقناع ترامب بعدم الانسحاب من النووي الإيراني

أقر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في واشنطن بأن مطالب دونالد ترامب في ما يتصل بالاتفاق النووي مع إيران "مشروعة"، وذلك في إطار محاولة أوروبية أخيرة لإقناع الرئيس الأميركي بعدم الانسحاب من الاتفاق. في موازاة ذلك، دعا نظيراه الفرنسي والألماني جان إيف لودريان وهايكو ماس في برلين إلى البقاء في الاتفاق، معتبرين أنه أفضل وسيلة "لتفادي حصول إيران على السلاح النووي".

وكالة أنباء شينخوا

بوتين: رفع الدخل الحقيقي للمواطنين الروس مهمة رئيسية للحكومة الجديدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن رفع الدخل الحقيقي للمواطنين الروس يعد مهمة رئيسية للحكومة الروسية في السنوات القادمة، وفقاً لما ذكره نص من الكرملين. وأفاد الرئيس عشية تنصيبه، إنه "بشكل عام، مهمتنا الرئيسية للسنوات القادمة هي تحقيق زيادة كبيرة في الدخل الحقيقي للمواطن، وهناك قاعدة جيدة الآن. لقد نما الاقتصاد بصورة أكثر استقراراً، وتعامل مع انخفاض حاد في أسعار النفط، والضغط من العقوبات، والتغييرات في الأوضاع السياسية العالمية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البيت الأبيض: ترامب لن يحضر شخصياً افتتاح السفارة الأميركية في القدس

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يسافر إلى إسرائيل لحضور افتتاح المقر الجديد للسفارة الأميركية في القدس. ومن المقرر أن يوفد ترامب وفداً يحضر الافتتاح المقرر له 14 مايو/أيار، يضم وزير الخزانة ستيفن منوتشين وجاريد كوشنر صهر ترامب وإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي، واللذين يعملان مستشارين للرئيس في البيت الأبيض.