وكالة أنباء الإمارات - وام

الامارات تؤيد قرار الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

أعلنت دولة الإمارات تأييدها قرار الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران للأسباب التي أوردها في كلمته والتي لا تضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي في المستقبل، ورحبت باستراتيجيته في هذا الخصوص .ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي إلى الاستجابة لموقف الرئيس ترامب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.

وكالة الأناضول

فرنسا وبريطانيا وألمانيا تؤكد التزامها بالاتفاق النووي مع إيران

أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء، أنها ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً الانسحاب منه. جاء ذلك في بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، اطلعت عليه الأناضول. وذكر البيان أن القادة الثلاثة أعربوا عن أسفهم لقرار ترامب، وأشاروا إلى أن الاتفاق "ما زال مهماً لأمننا المشترك". وأضاف البيان: "نُذّكّر بأن الاتفاق تم التصديق عليه بالإجماع بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231. ويظل هذا القرار الإطار القانوني الدولي الملزم بشأن النزاع حول برنامج إيران النووي".

وكالة فرنس برس

لقاء بين شي جينبينغ والزعيم الكوري الشمالي في الصين

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء الزعيم الكوري الشمالي في شمال شرق الصين خلال زيارة مفاجئة لكيم جونغ اون قبل قمته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعرض تلفزيون "سي سي تي في" الصيني الرسمي صوراً لشي وكيم يسيران بمحاذاة البحر في مدينة داليان شمال شرق البلاد، ويجريان محادثات، فيما ذكرت وكالة الصين الجديدة الرسمية أن الزعيمين التقيا الاثنين والثلاثاء. وهذه ثاني زيارة يقوم بها كيم الى الصين منذ اذار مما يبرز الجهود التي يقوم بها البلدان الحليفان لإصلاح العلاقات بينهما والتي فترت بعد أن أيدت بكين فرض عقوبات دولية على بيونغ يانغ بسبب نشاطاتها النووية.

وكالة أنباء شينخوا

رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى طوكيو فى زيارة رسمية ولحضور اجتماع قادة الصين واليابان وجمهورية كوريا

وصل رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إلى طوكيو (الثلاثاء) فى زيارة رسمية لليابان ولحضور اجتماع قادة الصين واليابان وجمهورية كوريا .يذكر أن زيارة لي هي الأولى التى يقوم بها رئيس مجلس دولة صيني خلال ثمانية أعوام وتتزامن مع الذكرى الأربعين لهذا العام لتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان . وسوف يحضر لي اجتماع قادة الصين واليابان وجمهورية كوريا يوم الأربعاء سوياً مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ورئيس جمهورية كوريا مون جاى - ان .يذكر أن هذا العام يصادف الذكرى العاشرة للاجتماع الثلاثي بين الصين واليابان وجمهورية كوريا خارج إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا.