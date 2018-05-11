الأنوار 8 / 5 / 2018

الإصابة تبعد رونالدو أسبوعين عن الملاعب

كشفت تقارير صحافية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، سيغيب لمدة 13 يوماً عن صفوف الملكي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام برشلونة، بالكلاسيكو الذي جمع الفريقين بملعب "كامب نو" وانتهى بالتعادل بينهما 2/2 . وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن إصابة رونالدو بسيطة ولا تدعو للقلق، حيث تعرض لالتواء في الكاحل سيؤدي إلى غيابه عن مواجهتي إشبيلية وضد سيلتا فيغو بالجولة الـ37 لكن سيكون حاضراً أمام كل من فياريال في ختام منافسات الدوري الإسباني 20 أيار المقبل، ثم نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في 26 أيار بمدينة "كييف" الأوكرانية.

ديوكوفيتش إلى الدور الثاني من دورة مدريد لكرة المضرب

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثاني من دورة مدريد الدولية لكرة المضرب، إثر فوزه على الياباني كي نيشيكوري 7-5 و6-4.

ريبيري مدد عقده مع بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ الألماني تجديد عقد نجمه الفرنسي فرانك ريبيري موسماً إضافياً. وكانت الشكوك تحوم حول مستقبل النجم الفرنسي مع بايرن ميونيخ خاصة بعد تقدمه في السن وكثرة الإصابات التي تعرض لها في المواسم الأخيرة، لكن مستواه في الفترة الماضية دفع إدارة بايرن إلى مكافآته بموسم إضافي مستحق مع العملاق البافاري.

الأنوار 9 / 5 /2018

فيرغوسون يظهر إشارات إيجابية على التعافي من العملية الجراحية

يظهر المدرب السابق لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم، "السير" الانكليزي أليكس فيرغوسون، إشارات إيجابية على التعافي من العملية الجراحية لمعالجة نزيف في الدماغ، تشمل الجلوس والتحدث إلى أفراد عائلته، بحسب تقارير صحافية.

وأدخل فيرغوسون (76 عاماً) المستشفى السبت لإجراء عملية جراحية عاجلة لمعالجة النزيف، ونقل بعدها إلى غرفة العناية الفائقة، بحسب ما أفاد النادي في بيان عن مدربه الأسطوري الذي أشرف عليه لما يقارب 27 عاماً، والذي يعد أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم الانكليزية.

الفرنسي كوسييلني يغيب عن المونديال

لن يتمكن المنتخب الفرنسي من الاعتماد على المدافع المخضرم لوران كوسييلني في مونديال روسيا المقرر في حزيران وتموز المقبلين، وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية من أجل معالجة تمزق في وتر اخيل بحسب ما أعلن مدربه في ارسنال الإنكليزي. وكشف المدرب الفرنسي لأرسنال ارسين فينغر أن كوسييلني محبط بالتأكيد. سيغيب لستة أشهر. لن نراه في الملاعب قبل أوائل كانون الأول على أقل تقدير.

الجمهورية 10/ 5 / 2018

إيقاف سيرجي روبرتو 4 مباريات

أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف سيرجي روبرتو، لاعب برشلونة المتوج بلقبي الدوري والكأس المحليين أربع مباريات بعد طرده في مباراة "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد الإسباني، لتهجمه على مدافع الأخير البرازيلي مارسيلو.

شكوك حول مشاركة نوير في كأس العالم

تزايدت الشكوك بشكل كبير حول قدرة قائد المنتخب الإلماني لكرة القدم مانويل نوير على المشاركة في مونديال روسيا 2018، مع تأكيد مدّربه في بايرن ميونيخ يوب هاينكس نهاية موسمه محلياً، وإعراب حارس المرمى عن عدم ثقته من جاهزيته البدنية.