الأخبار/ هيام القصيفي

رأت أنه من المبكر لكل من فاز في الانتخابات بأحجام كبيرة أو متوسطة، أن يغالي في وضع شروط للتأليف أو أن يحدد سلفاً حصص الآخرين، مشيرة إلى أن لـ"حزب الله" حسابات مختلفة عن غيره من القيادات السياسية من الحلفاء أو الخصوم في تعاطيه مع تشكيل الحكومة المقبلة، كما أن رئيس المجلس الذي سكت طويلاً عشية الانتخابات لن يقف مكتوف اليدين أمام التأليف الحكومي.

الأخبار/ داود رمال

عرض للانتقادات الفاتيكانية حيال الواقع السياسي اللبناني والتي نقلها أحد زوار الكرسي الرسولي، والتي تتمحور حول أمرين: قانون الانتخاب وما نقله معظم المسؤولين اللبنانيين إلى الفاتيكان من أن القانون الانتخابي الجديد سينقل لبنان من ضفة إلى أخرى، والمفارقة أن من روّج للقانون في روما هو أوّل من صار ينتقده. أما الأمر الثاني، فهو النظرة إلى الواقع السياسي في لبنان والتي تبيّن أن الواقع اللبناني غير مطمئن.

الديار/ حسن سلامة

نقل عن مصدر وزاري قوله إن الفريق المعترض على التواصل مع سوريا، ليس بمقدوره الاستمرار بهذا الرفض مهما ساق من تبريرات، لأن طبيعة التوازنات السياسية التي نتجت عن الانتخابات مختلفة عما سبقها.

الأنوار / المحلل السياسي

اعتبر أنّ الأوضاع العربية والإقليمية المتسارعة تستدعي التسريع في كل الآليات التشريعية والتنفيذية، للقيام بما يجب القيام به من أجل الانطلاقة الواعدة للعهد.