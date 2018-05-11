The New York Times

كوريا الجنوبية تسلّم كيم جونغ أون المسار نحو الازدهار على وحدة ذاكرة

خلال اللقاء التاريخي الكبير الذي جمع الرئيسين الكوري الجنوبي والكوري الشمالي عند المنطقة المنزوعة السلاح بين بلديهما، قدّم مون جاي إين لكيم جونغ أون وحدة ذاكرة لحفظ المعلومات تضمّنت أشرطة فيديو ومخططات تعرض خارطة اقتصادية جديدة لشبه الجزيرة الكورية مع خطط لإنشاء سكك حديدية ومحطات طاقة في الشمال، وكل ذلك في حال وافق الرئيس كيم على التخلي عن أسلحته النووية، وفقاً لما قاله مسؤولون في كوريا الجنوبية. وبنى مون جاي إين آماله على اعتبار أنه يرى أن كيم جونغ أون يريد أن يصبح شبيهاً لما كان عليه دينغ تشياوبينغ ‏الذي أشرف على تحوّل الصين نحو الاقتصاد الليبرالي.‏ وقدّم مون جاي إين وحدة الذاكرة لكيم جونغ أون، تمهيداً للقمة التي سيعقدها الأخير في 12 حزيران مع الرئيس ترامب ‏‏ليتقرّر بعد اللقاء ما إذا كان الاتفاق سيحصل فعلياً، لتبدأ عملية تنفيذ المشاريع الاقتصادية الموعودة بعد الاتفاق على نزع ‏‏الأسلحة النووية ووقف برامج تطوير الصواريخ العابرة للقارات.‏

The Japan Times

الصين تبدو ناجحة في مسعاها لتعزيز نفوذها في آسيا مع تحوّل المواقف بالنسبة إلى شبه الجزيرة الكورية

يبدو أن الاستراتيجية المعتمدة من قبل الصين لتعزيز نفوذها في منطقة آسيا – المحيط الهادئ، تحقق نجاحات كبيرة مؤخراً مع تحوّل الوضع في شبه الجزيرة الكورية لصالح القوة الصينة. وفي حال وافق كيم جونغ أون فعلياً على اتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع أسلحة بلاده النووية، يمكن أن يعد الرئيس ‏الأميركي ترامب في المقابل بتخفيف الانتشار الأميركي في كوريا الجنوبية، وهي خطوة ترحّب بها بكين.‏ التحسّن المحتمل في العلاقة بين بيونغيانغ وواشنطن يمكن أن يحفّز كوريا الشمالية أيضاً على فتح سوقها أمام العالم، ما ‏‏سيتيح فرصة أمام الصين لتوسيع اقتصادها العملاق أكثر.‏

روسيا اليوم

روسيا بصدد التنقيب عن النفط في السودان

كشف وزير الدولة في وزارة النفط والغاز السودانية، أن الحكومة السودانية بصدد توقيع اتفاقية بقيمة 181 مليون دولار مع إحدى الشركات الروسية، للتنقيب عن الغاز في ولاية "البحر الأحمر". وقال وزير الدولة في وزارة النفط والغاز السودانية سعد الدين البشرى، في كلمة أمام أعضاء المجلس الوطني في السودان أمس الأربعاء: "تفاوضنا مع الشركة الروسية "روس غيو"، لإنتاج الغاز​​​. وأوضح البشرى أن الشركة الروسية ستقوم بالتنقيب عن النفط بالمربع (15)، الواقع بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، لافتاً إلى أن العمل جار على توقيع اتفاق إطار. يذكر أن السودان وروسيا، تتعاونان في مجالات عديدة خصوصاً في الشؤون الاقتصادية والعسكرية، ويعقد الجانبان سنوياً اجتماعات وزارية للتعاون المشترك، وزيادة فرص الاستثمار.