الوكالة الوطنية للإعلام

سفير مصر: نجاح لبنان في إتمام الانتخابات إنجاز مهم يعكس صورته الحضارية.

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، السفير المصري في لبنان نزيه النجاري الذي قال على الأثر: هنأت الرئيس الحريري على نجاح لبنان في إتمام العملية الانتخابية، مؤكداً إن إجراء الانتخابات في لبنان، ضمن هذا الظرف الإقليمي الصعب، هو إنجاز مهم يعكس الصورة الحضارية للبنان دون شك.

وكالة الأنباء المركزية

رئيس الجمهورية مفتتحاً مؤتمر الطاقــــــة الاغترابية: نحذَّر من مخاطر الموقف الدولي المؤشر إلى توطين النازحين.

إعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن مؤتمرات الطاقة الاغترابية هي من أهم الإنجازات التي تحققت، لافتاً إلى أن لبنان يعاني من تبعات حرب لا قرار له فيها، والأعباء التي يتحمّلها جراءها تفوق بكثير قدرته على التحمل، وأكثر ما يثير قلقنا وريبتنا أن المجتمع الدولي يربط عودة النازحين بالتوصل إلى حل سياسي، وتجارب قضايا الشعوب المهجّرة في العالم، وانتظار الحلول السياسية لا تطمئن أبداً، محذراً من مخاطر هذا الموقف الدولي الذي يؤشر إلى توطين مقنّع يتعارض مع دستورنا ويناقض سيادتنا، "ولن نسمح به على الإطلاق".

وكالة أخبار اليوم

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: نشجع على التشكيل السريع لحكومة جديدة.

هنأت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الشعب والسلطات اللبنانية على إجراء الانتخابات اللبنانية في 6 أيار، الأولى منذ تسع سنوات، في جو هادئ وسلمي بشكل عام. واعتبرت في بيان مشترك أن الانتخابات أساسية في تجديد التفويض الديموقراطي للبرلمان وتعزيز مؤسسات لبنان، داعية جميع الأطراف إلى مواصلة العمل بروح من الهدوء والوحدة فيما تتأكد النتائج وتحل الخلافات الانتخابية وتتم متابعة الانتهاكات والتوصيات، وتبدأ المشاورات بشأن تشكيل الحكومة".

وكالة الأناضول

رئيس الأركان التركي: سنواصل حماية حقوقنا شرق البحر المتوسط

أعلن رئيس الأركان التركي خلوصي أكار، أن جيش بلاده لن يسمح بفرض الأمر الواقع في جميع البحار، وأنه سيواصل حماية حقوق ومصالح تركيا وجمهورية قبرص التركية في شرق البحر المتوسط.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الجيش يواصل عملياته ضد الإرهابيين في الحجر الأسود وسط حالة من التخبط والفرار بين صفوفهم.

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية ضد ما تبقى من بؤر المجموعات الإرهابية في حي الحجر الأسود بالتزامن مع تكثيف سلاحي المدفعية والجو ضرباتهما الدقيقة على تحصيناتهم وسط حالة من التخبط والفرار بين أفرادها.

وكالة أنباء رويترز

ميركل تدعو لضبط النفس في الشرق الأوسط وتقول: الأمر يتعلق بالحرب والسلام.

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حثا إسرائيل وإيران على ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط. وقالت إسرائيل إنها هاجمت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا تقريباً اليوم بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على أراض تسيطر عليها إسرائيل للمرة الأولى.

وكالة فرنس برس

القمة التاريخية بين كيم وترامب في سنغافورة في 12 حزيران.

يلتقي كيم جونغ اون ودونالد ترامب في الثاني عشر من حزيران المقبل في سنغافورة في قمة تاريخية لبحث ملف "نزع السلاح النووي" لكوريا الشمالية، بعد أشهر من التصعيد والتوتر، وجاء هذا الإعلان على لسان ترامب بعد ساعات من عودة ثلاثة أميركيين أفرجت عنهم كوريا الشمالية إلى بلدانهم.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئیس روحانی: یجب التصدی لتوجهات اميركا الاحادیة

أكد رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی، خلال إتصال هاتفی لنظیره التركی رجب طیب أردوغان معه، ضرورة التصدی لتوجهات أمریكا الإحادیة، مصرحاً ینبغی على الأمریكان أن یدركوا بأنهم لایستطیعون الانسحاب، بسهولة من الاتفاقیات والتعهدات الدولیة. ووصف روحانی الاتفاق النووی بأنها وثیقة دولیة هامة فی سیاق تعزیز الاستقرار والأمن العالمی ومعاهدة الحد من إنتشار السلاح النووی؛ مؤكداً إن الجمهوریة الإسلامیة وبناء على 11 تقریراً صادر عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة التزمت منذ البدء بجمیع تعهداتها فی إطار الاتفاق النووی وبادرت إلى تنفیذها.