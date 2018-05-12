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حرك رئيس الحكومة سعد الحريري المياه الراكدة عقب فترة الإنتخاب النيابي فزار رئيس الجمهورية، وينتظر أن يزور رئيس البرلمان، كما ألقى كلمته في حشود أمام بيت الوسط في سياق مهرجان النصر نسبة إلى نتائج الإنتخابات النيابية.

وبرز في مواقف الرئيس الحريري تأييده انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس لولاية جديدة، مشيراً إلى جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل.

المنار

في لبنان، تنتقل القوى السياسية الخارجة من الانتخابات إلى تكوين مشهد جديد عنوانه التحالفات النيابية وتشكيل الحكومة وحكومة للوحدة الوطنية يدعو حزب الله إلى تأليفها مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات وتمدد القوى في البرلمان كما قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

nbn

كل الأنظار تتجه إلى عملية تشكيل الحكومة المقبلة وفي هذا الإطار أوضح الرئيس بري أن لا اتفاق مسبقاً على اعتماد مبدأ المداورة بنحو دائم في توزيع الحقائب الوزارية وترك كل الاحتمالات مفتوحة حول تشكيل تكتل واسع. وقال: إذا أرادوا السلم أنا له وإذا أرادوا الحرب بالمعنى السياسي أنا لها.

mtv

هدأت المعارك الكلامية الناتجة من الانتخابات النيابية، فتكثفت الاتصالات لإعادة ترتيب المشهد السياسي، هدف الاتصالات تحقيق أمرين: الأول: تكوين تكتلات وحتى جبهات سياسية جديدة داخل البرلمان اللبناني، والثاني: بدء المشاورات لمعرفة المسارات التي ستأخذها الاستحقاقات المقبلة، وفي طليعتها ثلاثة استحقاقات مترابطة.

NTV

بدأت مرحلة العد الوزاري وإجراء المقاصة النيابية لاستخراج الأحجام الوزارية ومن هنا سوف تصطدم آذان اللبنانيين بعبارات مكبرة للصوت وبمغنطة التمثيل لا بل مغطه.. وبالادعاء أنني الأقوى ومثل هذه المواقف سبق أن احتلت التصريحات واجتماعات الكتل والتسريبات الإعلامية تثميراً لانتزاع مقاعد وزارية كل بحسب حصاده وحواصله النيابية.

المستقبل

ما قاله الرئيس الحريري في مهرجان النصر سبقه تحرك بدأه من بعبدا ليشكل انطلاقة للقاءات والمشاورات التي تسبق ثلاثية من الاستحقاقات تنتظرها البلاد أولها انتخاب رئيس للمجلس النيابي ومن ثم مشاورات تكليف رئيس الحكومة تمهيداً لإعلان تشكيل الحكومة العتيدة. الرئيس الحريري ومن بعبدا أكد رداً على سؤال حول الكلام الذي يتناول تشكيل الحكومة أنه لا يعترف إلا بعرف توزيع الرئاسات الثلاث على الطوائف الرئيسية في البلد.

OTV

غداً نهاية أسبوع تداعيات استحقاق السادس من أيار، أمنياً مضى شهيد الشويفات إلى مثواه الأخير اليوم على وقع مواصلات المداهمات، في وقت تتجه الأنظار إلى خلدة حيث يعقد الوزير طلال أرسلان الواحدة من بعد ظهر الغد مؤتمراً صحافياً، أكدت معلومات خاصة بال "او تي في" أنه سيكون صريحاً يسمي الأشياء بأسمائها.

LBC

في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية تحركت السياسة في اتجاهات عدة، اتجاه انتخاب رئيس المجلس ونائبه اتجاه، الكتل وتكتلات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس الذي سيؤلف الحكومة، واتجاه التشكيلة الحكومية.

على مستوى انتخاب رئيس المجلس بات شبه واضح أن الرئيس نبيه بري سيعاد انتخابه مجدداً، أما نيابة الرئاسة فلم تحسم حتى الساعة، والاختبار سيكون بين نواب الأرثوذوكس الـ 14 الموجودين في مجلس النواب على مستوى تسمية الشخصية التي ستسمى لتأليف الحكومة أيضاً لم يحسم الأمر بعد، وإن كان الاتجاه يميل إلى الرئيس سعد الحريري.

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