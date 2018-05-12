النهار/ غسان حجار

أعطى قراءة لنتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، لافتاً إلى أنها أبقت محل الرئيس ميشال عون قوياً بفضل كتلة لبنان القوي الذي يجتمع فيها نحو 29 نائباً، وأن الرئيس نبيه بري أقوى، خصوصاً إذا اختار أن ينضم أو يحرك جبهة معارضة للعهد تحاصر وتشل حركته وتمنعه من إقلاع منتظر بعد الانتخابات النيابية.

الجمهورية/ نبيل هيثم

وصف المنطقة بأنها على خط النار، ولبنان في قلب الخطر الإسرائيلي، كاشفاً عن أن معلومات وردت من مصادر خارجية موثوقة تكشف أن إسرائيل أجرت في الاونة الأخيرة مناورة بنت فيها مجسمات لقرى وبلدات ومناطق لبنانية وشاركت فيها مجموعات النخبة في الجيش الإسرايلي وتدربت على كيفية اقتحامها.

الجمهورية/ شارل جبور

رأى أن ما تشهده المنطقة هو بمثابة الزلزال وأن المصلحة العيا للبنان تكمن في التمسك والالتزام بسياسة النأي بالنفس بغية إبعاد البلد من صراعات المحاور، لافتاً إلى أنه من مصلحة العهد والحكومة معاً وضع أهداف عملية قابلة للتحقق بعيداً من الحوارات العقيمة في مسائل عامة وعمومية يستحيل الوصول فيها إلى نتيجة.