روسيا اليوم

بري: الرد العسكري السوري حقق "توازناً في الرعب" مع إسرائيل

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن سوريا تمكنت من تحقيق "توازن في الرعب" مع إسرائيل ووجهت "ردا تحذيريا قاسيا" لها من خلال قصف مواقع عسكرية في الجولان المحتل في 10 مايو. ولم يستبعد بري أن يستهدف الجيش السوري أهدافا تحتلها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، في حال تكرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وفي تعليقه على احتمال نشوب حرب مباشرة بين إسرائيل وسوريا، قال بري إنه ليس من مصلحة إسرائيل، نظرا إلى مساحتها الجغرافية الضيقة، شن حرب طويلة الأمد أو معارك حقيقية. لذا اختارت تل أبيب تكتيك ضرب مناطق حساسة في سوريا والرجوع. كما أشار السياسي اللبناني وزعيم حركة "أمل" المتحالفة مع "حزب الله" إلى أن حربا كهذه ستضر بمصالح أمريكا في سوريا، مضيفا أن عواقب تلك الحرب إن حصلت يصعب التنبؤ بها حتى من قبل الأمريكيين الموجودين في سوريا.

روسيا اليوم

العراقيون ينتخبون برلماناً جديداً

فتحت مراكز الاقتراع العراقية أبوابها صباح اليوم السبت لاستقبال نحو 24.5 مليون ناخب عراقي ليدلوا بأصواتهم في انتخابات برلمان جديد. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في العراق عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء. وتجري عملية التصويت حسب قانون نسبي على أساس قوائم مغلقة ومفتوحة، وتتوزع الأصوات فيها على المرشحين ضمن 87 لائحة في 18 محافظة وفقا لتسلسلهم داخل كل قائمة. ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، يمثلها 7 آلاف و367 مرشحا، أي أقل من المرشحين لانتخابات 2014، التي سجلت تنافس 9 آلاف مرشح.

روسيا اليوم

وسائل إعلام: إسرائيل تحبط إدانة أوروبية لنقل السفارة الأمريكية

ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن إسرائيل أحبطت صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يدين نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وأضافت القناة أن المجر والتشيك ورومانيا، حالت بالتنسيق مع إسرائيل دون صدور البيان، الذي كان يتطلب موافقة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد. وذكر موقع "عرب 48" نقلا عن القناة العاشرة، أن فرنسا ودولا أخرى تقدمت بمشروع البيان بهدف "إحراج الولايات المتحدة الأمريكية" قبل أيام من نقل سفارتها لدى إسرائيل، وذلك لحشد موقف أوروبي موحد ضد الخطوة المرتقبة. وتضمنت مسودة البيان الأوروبي ثلاثة بنود، ينص أولها على أن القدس عاصمة للدولتين، والثاني يشدد على أن وضع القدس يبقى مفتوحا للتفاوض ويتم تحديده فقط عبر المفاوضات.

أما البند الثالث، فنصّ على أن دول الاتحاد الأوروبي لن تنقل سفاراتها إلى القدس كما فعلت الولايات المتحدة. وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الـ6 من ديسمبر الماضي، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مشدداً على أن هذا الإعلان لا يخدم جهود إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.