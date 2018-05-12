الوكالة الوطنية للإعلام

مؤتمر الطاقة الاغترابية واصل أعماله

باسيل: مجتمعنا اللبناني ذواق ولكن لا رعاية له من الدولة

واصل مؤتمر الطاقة الاغترابية أعماله لليوم الثاني في "سي سايد ارينا"، وأطلق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلالها الديبلوماسية الغذائية، في حضور الوزيرين رائد خوري واواديس كيدانيان، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية النائب المتتخب الياس بوصعب.

وقال باسيل: "أن الديبلوماسية الغذائية هي من أبزر النشاطات على مدى السنوات الخمس منذ النسخة الأولى لمؤتمر الطاقة الاغترابية. مجتمعنا اللبناني ذواق ولكن لا رعاية له من الدولة. ويجب ايلاء الأولوية في مهمة الديبلوماسي للتسويق للمنتج اللبناني وطرحه في سوق البلد المضيف".

وكالة الأناضول

"إيني" الإيطالية: عقوبات واشنطن لن تؤثر على مشترياتنا من النفط الإيراني

قال كلاوديو ديسكالتسي، المدير التنفيذي لشركة النفط الإيطالية "إيني"، إن العقوبات المتوقع أن تفرضها واشنطن على طهران لن تؤثر على مشتريات الشركة من النفط الإيراني. وأوضح "ديسكالتسي"، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، أن الشركة ترتبط بعقد مع إيران لشراء مليوني برميل شهرياً، ينتهي بنهاية العام الجاري، تزامناً مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.

وكالة أنباء رويترز

بعد زيارة نتنياهو.. روسيا تتراجع عن إمداد سوريا بصواريخ إس-300

نقلت صحيفة إزفيستيا اليومية عن مساعد كبير في الكرملين قوله إن روسيا لا تجري محادثات مع الحكومة السورية لإمدادها بصواريخ إس-300 أرض جو المتطورة ولا تعتقد أنها ضرورية، في تحول في موقف موسكو على ما يبدو. جاءت تصريحات فلاديمير كوجين مساعد الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشرف على المساعدات العسكرية الروسية للدول الأخرى، في أعقاب زيارة قام بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لموسكو هذا الأسبوع والذي مارس ضغوطا كبيرة على بوتين كي لا يمد سوريا بالصواريخ.

وكالة أنباء شينخوا

شي يدعو إلى الحفاظ على تواصل بين الصين وأمريكا بشأن قضية التجارة

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه يتعين على الصين والولايات المتحدة الأمريكية الحفاظ على التواصل من أجل محاولة إيجاد سبيل نحو حل قضيتهما التجارية بشكل مناسب وتحقيق منفعة متبادلة ونتائج مربحة للطرفين. وأدلى شي بهذه التصريحات خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تبادل الزعيمان خلالها الآراء أيضا حول العلاقات الصينية-الأمريكية والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 14 مايو في سوتشي

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعاً يوم 14 أيار الجاري في سوتشي، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في إطار انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.