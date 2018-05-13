TL

في غمرة تطورات المنطقة، واجه العراقيون اليوم الاستحقاق الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية، التي يبلغ فيها عدد الناخبين خمسة وعشرون مليون نسمة، لاختيار ثلاثمائة وتسعة وعشرين نائباً.

المنار

ارتفع صوت العراقيين عالياً في يوم انتخابي، مشوا إليه مسافات طويلة وقدموا تضحيات عظيمة، ليكون عرساً ديمقراطياً بعد نصر استراتيجي قضى على "داعش" والإرهاب.

nbn

بدأت الاهتمامات الداخلية تنصب على مرحلة ما بعد الحادي والعشرين من أيار، موعد إنتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، لينتقل المطبخ التشريعي إلى عهدة المجلس الجديد المنتخب، على أن تكون الخطوة الأولى من الاستحقاقات الدستورية هي انتخاب رئيس المجلس، وهو أمر بات محسوماً للرئيس نبيه بري.

mtv

في لبنان تبقى نتائج الانتخابات حاكمة للمشهد العام، ورغم كل الخطابات التي أعلنت الانتصارات، فإن القراءات المتأنية والتحقيقات، بينت حقيقة بدأت تتجلى بحل ماكينات انتخابية ومنسقيات حزبية.

NTV

في انتظار اتضاح الرؤية، تبقى الوعود على ما هي عليه، لكن الأعراف التي كرستها القيادات السياسية علمت اللبنانيين أن الحكم تجارة خاضعة للبيع والشراء، إلا إذا قرر رئيس الجمهورية أن يبدأ عهده فعلاً بعد الانتخابات وتشكيل أولى الحكومات الضاربة.

المستقبل

غداة احتفال النصر في "بيت الوسط" ولقاء الرئيس سعد الحريري محبيه ومناصري تيار "المستقبل" من مختلف المناطق والبلدات اللبنانية والعاصمة بيروت، اتخذ الرئيس الحريري هذا النهار سلسلة قرارات تنظيمية على قاعدة مبدأ الثواب والعقاب.

OTV

قبل أن تفرز الأصوات ويعرف الفائز من بين عشرات اللوائح المتنافسة على ثلاثمئة وتسعة وعشرين مقعداً نيابياً، فاز العراقيون شعباً وحكومة ومكونات سياسية بانجاز استحقاق سيكون بلا شك مقدمة لتكوين السلطة في عراق ما بعد "داعش".

LBC

مع طي صفحة الانتخابات العراقية، وسط تدن في مستوى الاقتراع، ترتسم أكثر فأكثر معالم المنطقة الملتهبة، وسط اشتداد الصراع الأميركي- الإيراني الذي سترسم صورته في شكل أوضح الإثنين المقبل، بعد أن يحسم وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا موقفهم من الانسحاب من المعاهدة النووية اثر لقائهم موفدين من ايران.

الميادين

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن "​بيونغ يانغ​ تتخذ إجراءات لتفكيك موقع نووي اعتباراً من 23 ايار الحالي".

الجزيرة

كشف ​الأمن العام الأردني​ أنّ "العاملين في إدارة ​مكافحة المخدرات​، وخلال الأيام القليلة الماضية، تعاملوا مع العديد من قضايا ترويج وحيازة وتهريب المواد المخدرة، وضبطوا عدداً من المتورّطين وكميّات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة، وينفّذون حملات خاصّة على عدد من المشبوهين في قضايا المخدرات في جنوب عمان والرويشد".

العربية

كشف ​الجيش الأميركي​ عن تكنولوجيا مستقبلية رائدة تمّ تصميمها لتحلّ مكان نظارات الرؤية الليلية الحالية.