الديار/ ميشال نصر

على وقع التطورات الإقليمية انطلقت بزخم حركة الإتصالات والمشاورات الهادفة إلى الإتفاق على طبيعة المرحلة القادمة داخلياً، لاسيما على مستوى رئاستي مجلس النواب والحكومة، دفعا في اتجاه ازالة المطبات الممكن أن تواجه المسارين، دون أي تأخير سيستنزف رصيد العهد ويعرض البلاد لخضات هو في غنى عنها. وفي هذا الإطار تؤكد مصادر سياسية مواكبة إلى أن الاجتماعات التي تشهدها المقرات الرئاسية الثلاثة أفضت إلى اتفاق على أن تعتمد آلية معينة لتمرير الإستحقاقات الدستورية المكملة للإنتخابات النيابية، تقضي بانجاز العملية خطوة خطوة شرط أن لا يكون هناك مماطلة أو تأخير متعمد في تشكيل الحكومة وإطالة عمر حكومة تصريف الأعمال.