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في الأمم المتحدة مؤتمر صحافي لمندوبي السعودية وفلسطين استنكاراً لما جرى في القدس. وفي نيويورك قد يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة في الساعات القليلة المقبلة. وفي الخارج أيضاً اجتماع جديد في أستانا وتداول دبلوماسي روسي تركي وإيراني في الحل السياسي الممكن للأزمة السورية. وفي العراق إعلان من رئيس الوزراء حيدر العبادي الاستعداد للتعاون مع الكتل النيابية الفائزة في الانتخابات لتشكيل حكومة.

المنار

فلسطين التي قدمت اليوم خمسين شهيداً أو ما يزيد، وما يفوق الألفي جريح خلال مسيرة العودة الرافضة لتسجيل سجل جديد من زمن النكبة، مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، لينقل المشهد إلى العالم بعشرات آلاف المتظاهرين وعشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

nbn

جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الأربعاء يناقش خلالها اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة كما أدرجت على جدول الأعمال البنود الكهربائية.

mtv

ذهب الرئيس ترامب إلى النهاية في قراره نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وها هو يفتتحها معمدة بدماء أكثر من 40 شهيداً فلسطينياً و 900 جريح غير عابئ باعتراضاتهم ورفضهم القرار الفوقي الجائر. قرار ترامب الذي لم يفرح سوى نتنياهو أثار موجة عارمة من الشجب لما سيتسبب به من تداعيات سلبية على الوضع المأزوم المتأرجح في المنطقة، إضافة لما سيعطيه هذا القرار من مبررات للمزيد من العنف الذي تصنفه واشنطن في خانة الإرهاب.

NTV

دخلت الجامعة العربية في غيبوبة رسمية وأعلنت عبر مساعد أحمد أبو الغيط أن القدس خط أحمر وأن السلطات الإسرائيلية تدخل المنطقة في منحى بالغ الخطر.

المستقبل

هو يوم نكبة جديد للفلسطينيين والعرب أرادته إسرائيل ومعها أميركا في الذكرى السبعين للنكبة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وبمذبحة ارتكبتها قوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد أكثر من أربعين فلسطينياً وأكثر من ألف جريح.

OTV

أجواء إيجابية، صدرت عن الرئيس نبيه بري، الذي أكد التصويت لمن يرشحه رئيس الجمهورية من الأرثوذكس، نظراً إلى حجم كتلة التيار الوطني الحر.

LBC

دماء فلسطينية غزيرة سالت رفضاً لنقل السفارة الأميركية إلى القدس ... المشهد الاحتفالي في نقل السفارة، وقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "يا له من يوم عظيم، نحن في القدس وسنبقى هنا"، لم يحجب انفجار الغضب الفلسطيني والرد العدواني الإسرائيلي الذي أوقع ما يزيد عن خمسين قتيلاً وألفي جريح...

الميادين

أكّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، ​علاء الدين بروجردي​، أنّ "​الجيش السوري​ أثبت أنّه من أقوى الجيوش في المنطقة".

الجزيرة

دعت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في ​الاتحاد الأوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​ إلى "أقصى درجات ضبط النفس بعد سقوط عشرات الشهداء في غزة".

العربية

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، في كلمة له خلال لقائه رئيس وزراء ​أرمينيا​ الجديد ​نيكول باشينيان​، "استعداد ​موسكو​ للعمل المشترك مع يريفان في المحافل الدولية، إضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية".