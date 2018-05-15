الجزيرة - السعودية

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف العنف ضد المتظاهرين الفلسطينيين.

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إسرائيل بالوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين الفلسطينيين واحترام القانون الدولي والحق في الحياة، مشيرًا إلى العنف المفرط الذي تستخدمه القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والذي أودى بحياة عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات منهم.

الاتحاد - الإمارات

دعوات عربية لجلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن غزة

دعا المندوبان الفلسطيني والسعودي في الأمم المتحدة، إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التطورات في غزة، وذلك تزامنا مع مواجهات دامية أطلقت فيها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز على الفلسطينيين العزل على حدود غزة.

القدس - فلسطين

الاتحاد الأوروبي على طريق التصادم مع الولايات المتحدة بسبب الاتفاق ‏النووي الإيراني

تعهد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بالإبقاء على الاتفاق النووي الايراني، في خطوة قد تضع الاتحاد في مسار تصادمي مع دولة واحدة تريد إنهاء الاتفاق وهي الولايات المتحدة. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أنه سيسحب بلاده من ذلك الاتفاق الدولي الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

الوطن السورية - سوريا

حراك سياسي في موسكو وسورية حاضرة على طاولة مباحثات روسية مصرية "أستانا 9" تنطلق اليوم و"خفض التصعيد" أبرز ملفاتها.

تنطلق اليوم في العاصمة الكازاخية أستانا الجولة التاسعة من الحوار السوري السوري، بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري. الخارجية الكازاخية كانت أعلنت في بيان لها أول من أمس، أن جميع أطراف عملية "أستانا"، أكدت مشاركتها في الجولة التاسعة بما في ذلك وفد الجمهورية العربية السورية ووفد الميليشيات المسلحة.