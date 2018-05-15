النهار/ إميل خوري

رأى أنه لا بد لكل الأحزاب والقوى السياسية في البلاد من أن تتحسس خطورة الأوضاع ودقتها في المنطقة واحتمال انعكاس تداعياتها على لبنان. فتضع خلافاتها جانباً وتقف موحدة في مواجهة الأخطار ومنع انتقالها من المنطقة إلى لبنان، لأن لا ازدهار من دون استقرار وأن الحرص على استمرار الاستقرار أياً تكن كلفته يظل أقل كلفة بكثير من انهياره وانهيار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية معه.

الجمهورية/ ألان سركيس

أشار إلى أن البطريركية المارونية ما يهمها في موضوع الحكومة هو معالجة مشاكل الناس وهمومهم وتأمين الاستقرار السياسي والأمني، وهذا يتحقق عبر حكومة وحدة وطنية أو حكومة متجانسة إذا فشل الاتفاق على حكومة تضم كل الفئات.

المستقبل/ ثريا شاهين

أشارت إلى أن هناك قناعة من السياسيين اللبنانيين بالعمل لعدم عودة البلد إلى الوراء لأسباب اقتصادية ولضبط الوضع السياسي الذي يؤثر على الاقتصاد إيجاباً. وهناك قناعة خاصة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول أن لبنان نموذج في الشرق يجب الحفاظ عليه، وهي قناعة صلبة لن تتغير.

اللواء/ موفق الداعوق

تحدث عن اعتبارات وعوامل واقعية تصب في خانة تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، لأن التوافق على تسميته قد يسهل ويسرع عملية التشكيل، مشيراً إلى التفاهم السياسي حول شخصه وترؤسه لأكبر كتلة نيابية وحيازته لثقة الداخل والخارج معاً.