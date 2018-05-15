The Guardian

حركة النجوم الخمسة الإيطالية وحزب رابطة الشمال يطلبان المزيد من الوقت لصياغة سياستها

طلبت حركة النجوم الخمسة وحزب رابطة الشمال المزيد من الوقت لحل الخلافات السياسية بينهما من أجل تشكيل ائتلاف حكومي. وكان من المتوقع أن يقوم ماتيو سالفيني زعيم النجوم الخمسة ونظيره من رابطة الشمال لويجي دي مايو بطرح ‏برنامجهما أمام رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وتسمية رئيس للوزراء يوم الاثنين. ‏

وقال الرجلان بعد اللقاء الذي جمع كل منهما على حدة مع الرئيس إنهما متفقان على ضرورة العمل بسرعة ولكن بما ‏‏أنهما يعملان على صياغة برنامج للسنوات الخمس المقبلة فمن الضروري القيام بذلك بأفضل شكل ممكن ولذلك تم طلب تمديد المهلة ‏‏أياماً إضافية.‏

هذه التعليقات أظهرت أن الحزبين اللذين حصدا أكثر من 50% من مقاعد البرلمان الإيطالي ما زالا بحاجة إلى ‏‏التوصّل إلى تسويات حول العديد من القضايا العالقة بينهما بما فيها ملف الهجرة غير الشرعية.‏

هذا وقد التزم زعيما الحزبين الصمت حيال الشخصية المختارة لتولّي منصب رئيس الوزراء ما يؤشر إلى وجود ‏خلاف أيضاً حول تسمية الشخصية القادرة على قيادة الحكومة الائتلافية.

The Japan Times

تقرير السياسة اليابانية يشدد على التعاون مع الولايات المتحدة حول التهديدات الكورية الشمالية

أشار تقرير السياسة اليابانية الخارجية السنوي إلى أن التحالف القائم بين الولايات المتحدة واليابان أكثر أهمية من أي وقت مضى فيما يسعى البلدان إلى كبح التهديدات النووية وبرامج الصواريخ الكورية الشمالية.

واعتبر التقرير أن تعزيز قدرات الأسلحة النووية والصواريخ لدى كوريا الشمالية يشكل "تهديداً خطيراً ووشيكاً" للسلام ‏والاستقرار في اليابان وأن التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مسألة أساسية لمواجهة التهديد.

وأضاف التقرير أن زخم تحسّن العلاقات بين اليابان والصين تقدّم، مشيراً إلى الحاجة إلى عمل الاقتصاد العالمي الثالث ‏والثاني جنباً إلى جنب من أجل تخطي التحديات. ‏

روسيا اليوم

"غولدمان ساكس" يتحدث عن صفقة بمليارات الدولارات في السعودية

أفاد الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في بنك "غولدمان ساكس" بأن البنك اقترح صفقة بمليارات الدولارات على كيان مملوك للحكومة السعودية، دون أن يكشف عن اسمه.

وقال موقع "أرابيان بيزنس" في تقرير نشره اليوم الانثين إن "غولدمان ساكس" يوسّع نشاطه في السعودية عبر زيادة عدد موظفيه في المملكة، والحصول على ترخيص للتداول بالأسهم في بورصة الرياض، بالإضافة إلى المشاركة في صفقات رئيسية، بما في ذلك الاكتتاب على سندات دولية تصدرها السعودية.

وليس هذا النشاط الأول للمصرف الأميركي في المملكة، فقد شارك "غولدمان ساكس" من قبل في صفقات كبيرة، وقدّم العام الماضي المشورة لشركة جبل عمر لدارسة اندماج محتمل مع شركة "أم القرى" للتنمية.

ويرجّح أن يدير "غولدمان ساكس" الاكتتاب العام لشركة "أرامكو" السعودية، والذي قد يصبح أكبر طرح عام أولي في العالم.