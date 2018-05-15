الوكالة الوطنية للإعلام

قرار نقل السفارة الاميركية يهدد عملية السلام

غرد النائب أمل ابو زيد على حسابه عبر موقع "تويتر"، على قرار نقل السفارة الاميركية الى القدس وما رافقها من مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية فقال: في وقت يواجه الفلسطينيون بأجسادهم على حدود غزة قرار نقل السفارة الأميركية الى القدس ويسقط منهم الشهيد تلو الشهيد، فإن اللحظات التي تم فيها الاعلان عن نقل السفارة هي لحظات حزينة تشكل مخالفة للاعراف والمواثيق الدولية، ولا بد انها ستضاعف النزاعات في المنطقة وتؤثر سلبا على مسار السلام على قاعدة حل الدولتين وتهدد السلام العالمي.

وكالة فرنس برس

واشنطن لا تزال راغبة في العمل مع الاوروبيين حول ايران (بومبيو)

أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان واشنطن لا تزال راغبة في العمل مع شركائها الاوروبيين بشكل وثيق للتوصل الى اتفاق جديد، مع اعتبار الرئيس الاميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق التاريخي امرا اساسيا لاحتواء ايران.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السيد حسن نصر الله يكشف عدد الصواريخ التي قصفت إسرائيل من سوريا

أكد الأمين العام لـــ حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله أن الهجوم الصاروخي على المواقع الإسرائيلية في الجولان إذا أضيف إلى ما حصل قبله من إسقاط الطائرة الإسرائيلية يعني تطورا مهما جدا، وكشف أن عدد الصواريخ التي أطلقت هو 55 صاروخا بعضها من الحجم الكبير.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

إیران تطالب بتشكیل لجنة مشتركة حول الإتفاق النووی

قال وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف إنه بعث فی تاریخ 10 أيار الجاری رسالة الى مسؤولة السیاسة الخارجیة فی الإتحاد الأوروبی فدریكا موغرینی دعا فیها إلي تشكیل لجنة مشتركة حول الإتفاق النووی.