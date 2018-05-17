TL

فاطمة غول باقية في بحر لبنان سنة جديدة وأزمة الكهرباء متواصلة ولا حل للتيار على مدى ساعات النهار والليل رغم أن ما أنفق على الشبكة ومعاملها وإمداداتها.

المنار

يبدو أن شياطين السياسة هلت قبيل الشهر الكريم وهل هلال الانفراجات السياسية بعد الضباب الكثيف للانتخابات النيابية عسى أن يصوم اللبنانيون عن المناكفات ويستبقون العيد بحكومة جامعة بعد إعادة ترسيخ التسويات.

ما أوحت به جلسة اليوم الحكومية يشي بشعور الجميع بخطورة المسؤولية وحراجة الظرف والمكان الذي يمر به لبنان، فريح غزة وعبق شهدائها خيما على الجلسة الحكومية ومعهما جريمة الصمت العربية فكان الموقف اللبناني الرسمي الرافض للمجزرة الصهيونية والمتطلع إلى قرارات جدية من القمة الإسلامية التي ستعقد في اسطنبول كما قال رئيس الجمهورية.

nbn

عشية الاستهلال إيذاناً ببدء شهر الصوم، تخمة بنود على مائدة مجلس الوزراء قبل الدخول في زمن تصريف الأعمال.

على مدى خمس ساعات امتدت الجلسة التي سيكون لها تتمة أخيرة الاثنين المقبل. الحكومة لم تصرف بند إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة فالبروفيه باقية وتتمدد.

mtv

المصالح الانتخابية فرقتهم وغريزة البقاء في الباص الحكومي حتمت اجتماعهم وبروفا المهادنة بدأت تباشيرها بالظهور خجولة مع مساعي إعادة انتخاب الرئيس بري رئيساً لمجلس النواب، ومترددة حيال إعادة تسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، لكن الأمور لا تبدو بهذه السهولة رغم لقاءات القمة التي جمعت الرئيسين عون وبري والرئيس الحريري والدكتور جعجع، إذ أن قوى وكتلاً ولدت من صناديق الاقتراع لا تتماهى بالضرورة مع الاقطاب الكبار ولو كانت من نفس طيناتهم. إضافة إلى أن لعبة الأحجام وتقاسم الحقائب السياسية والخدماتية قادرة على نسف كل القواعد والمسلمات المنطقية أو التسووية.

NTV

سرق المتسولون الصنعة من السياسيين وتمكنت فاطمة عثمان وفي يوم وفاتها من أن تبدل سمعة "شحّادي" المدينة وتنقلهم إلى نادي الأغنياء المكتومي القيد المالي، متسوّلة بيروت تركت وراءها ملياراً وسبعمئة مليون ليرة ومئة ألف سؤال عن سرّ المهنة.. عن مصير الورثة.. عن امرأة كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة وفارقت الحياة تاركة كنزاً لا يفنى، ابنة عين الدهب في عكار.

المستقبل

جلسة مجلس الوزراء ما قبل الاخيرة استغرقت خمس ساعات، وأقرت البنود المتعلقة بالكهرباء، وقررت عقد جلستها الأخيرة يوم الإثنين؛ وهو اليوم الأخير من ولاية المجلس النيابي الحالي؛ قبل أن تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المنتخب منتصف الأسبوع المقبل، جلسة لانتخاب رئيسه ونائب الرئيس؛ وهيئة المكتب.

OTV

الانتخابات انتهت... حقا انتهت. والوزراء المشاركون في جلسة اليوم، شهود على ذلك. شهود أولاً، على أن عمل المؤسسات مستمر. فمجلس الوزراء انعقد، فأقرّ الكثير، وأرجأ ما تبقى إلى جلسة أخيرة الإثنين. فأنا من يقرّر وليس أنت، مازح رئيس الجمهورية وزير الإعلام، الذي استلّ كاميرا ليأخذ صورة تذكارية من الجلسة الحكومية الأخيرة، قبل أن يتبيّن أنه هو أيضاً "يغلبط" في العدّ.

LBC

منتصف ليل الإثنين المقبل، يطوي مجلس النواب الحالي سنين ولايته التي مُدّدت مرتين، ومعه تطوي الحكومة ولايتها لتنتقل إلى تصريف الأعمال، فاتحة الباب واسعاً أمام حكومة العهد الأولى، مثلما سبق وأعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

الميادين

واشنطن بوست: لا شيء يدلّ على السلام مع قتل الفلسطينيين في غزة.

الجزيرة

عبد الكريم علي للميادين: صمود سوريا أسقط كل الرهانات.

العربية

الجيش السوري يعلن تطهير 1200 كلم2 بريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.