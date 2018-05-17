النهار/ غسان حجار

تناول موضوع الاستراتيجية الدفاعية وقال إن الأمر يحتاج إلى حوار وطني جدي وعميق يتجاوز الأطر الفولكلورية التي شهدتها جولات الحوار الوطني السابقة، بما يساعد في تقوية العهد، وفي تحصين الوحدة الوطنية وفي إجراء التحول العميق الحتمي.

النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى أن الاهتمام ينصب على طبيعة الحكومة وتوازناتها حيث يقع على المسؤولين اللبنانيين إقامة توازن دقيق. فإذا كانت التركيبة الوزارية تشي بخلل في التوازن لمصلحة حزب الله لأي اعتبار كان، فإن الأمر سيغدو صعباً على صعيد دحض الانطباعات التي شاعت عن الواقع السياسي في لبنان بعد الانتخابات. ولعل الصعوبة الأكبر يمكن أن تواجه السفيرة الأميركية في لبنان على خلفية أن خللاً في الحكومة يسعى إلى إرساء واقع معين سيجعل الأمور صعبة الإقرار في الكونغرس الأميركي.

الأخبار/ إدمون صعب

أشار إلى أن أركان بعض الكتل النيابية يحاولون إعادة تكوين كتلهم في مواجهة العهد الذي لم يبدأ بعد عن طريق استمالة المستقلين الضائعين الذين يبحثون عن مظلات تحميهم، في وقت يحتاج فيه مجتمعنا إلى مقاربات جديدة بعد أن تحرر الصوت الانتخابي وساد التنوع سواء في الترشح أو الاقتراع. وحذر من إعادة إنتاج أكثريات مزيفة. وتدعو الأقليات التي أنتجتها الانتخابات إلى الدفاع عن نفسها وإيجاد قواسم في ما بينها بحيث يكون لها دور في تطوير النظام اللبناني بكسر المركزية والتوجه نحو اللامركزية بعد إصدار قانون جديد للأحزاب لا يمكن أن يستقيم نظام الانتخاب النسبي من دونه.

الجمهورية/ جوني منير

قال إن واشنطن تراقب عن كثب مطالب حزب الله حول الحقائب واقترابه من مواقع حساسة ما يعني أنها ستقف بحزم ضد وصول الحزب إلى الحقائب السيادية أو الأساسية، ولكنها لن تعترض في حال بقي حزب الله في إطار الوزارات العادية.

الديار/ هيام عيد

أكدت عدم تأخر الحكومة في ولادتها لأن المعادلة الحكومية الجديدة لن تختلف كثيراً عن سابقتها من حيث وجوب أن تشمل كل الكتل النيابية على قاعدة الوحدة الوطنية. وأشار أن لا سيناريوهات استفزازية والكلام عن الحجم النيابي والنفوذ ليس قابلاً للتنفيذ.

اللواء/ عامر مشموشي

أشار إلى أن الاتصالات السياسية تنشط تحت سقف التسوية التي أسست لقيام العهد. وأوضح أن إعادة التواصل بين بيت الوسط وكليمنصو من شأنها تمهيد الطريق أمام الحريري لإنجاز التشكيلة الحكومية بأسرع مما هو متوقع. لافتاً إلى التركيز على حكومة وفاق وطني واستبعاد فكرة حكومة الأكثرية.