روسيا اليوم

الصين تدعو لتجنب عرقلة عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي كل الأطراف المعنية بتسوية قضية شبه الجزيرة الكورية لتجنب عرقلة عملية السلام.

وقال الوزير الصيني للصحفيين أثناء زيارته إلى باريس: "لحل القضية حول شبه الجزيرة الكورية من الضروري أن تتحرك الأطراف في اتجاه بعضها البعض لا في الاتجاهات المعاكسة".. "خاصة عندما يظهر طرف واحد مرونته فيما يظهر طرف ثان عناده. لقد شهدنا ذلك في الماضي. ولا نريد أن نشهد تكرارا لهذه الظاهرة". وأشار أيضا إلى أن تصعيد التوتر الحالي في شبه الجزيرة الكورية كان صعباً للغاية، مضيفاً أن الاجراءات التي اتخذتها بيونغ يانغ وسيئول بمبادرتهما الخاصة تستحق الدعم. وأضاف: "أما الأطراف الأخرى وخاصة الولايات المتحدة، فيجب أن تعتز بهذه الفرصة الصاعدة من أجل السلام. وعلى الجميع أن يشجعوا السلام". وكانت كوريا الشمالية قد ألغت في وقت سابق محادثات وزارية مع كوريا الجنوبية، وهددت بإلغاء القمة مع الولايات المتحدة وذلك بسبب المناورات العسكرية "Max Thunder" التي بدأتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في 11 مايو الجاري، وستستمر حتى الـ 25 منه. وأفادت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية بأن المناورات تشارك فيها مئات الطائرات العسكرية بما فيها 8 مقاتلات من طراز "F-22" المخصصة لضرب المواقع الصاروخية والنووية في أراضي كوريا الشمالية.

روسيا اليوم

كندا تطالب بتحقيق مستقل في مقتل عشرات الفلسطينيين عند حدود غزة

طالب رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، بإجراء تحقيق مستقل، في مقتل أكثر من 60 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي عند حدود قطاع غزة. وقال ترودو في بيان: "كندا تأسف، وتشعر بقلق بالغ، بشأن العنف في قطاع غزة الذي أسفر عن خسائر مأساوية في الأرواح وعدد لا يحصى من الإصابات.. من الضروري تحديد ما جرى بالضبط في غزة.. كندا تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل فوري، للتدقيق في حقائق (الحادث)، بما في ذلك أي استفزاز أو عنف أو استخدام مفرط للقوة والذخيرة الحية". وتابع رئيس الوزراء الكندي، أن بلاده على استعداد لتقديم المساعدة للمجتمع الدولي في إجراء هذا التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، ذكر ترودو أن الطبيب الكندي طارق لوباني من بين "الجرحى العزل" عند حدود قطاع غزة.

روسيا اليوم

موسكو تدعو إلى تجنب أي أعمال من شأنها تأجيج الوضع في فلسطين

دعت وزارة الخارجية الروسية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تجنب أي خطوات من شأنها تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وقالت الخارجية في بيان لها صدر اليوم الأربعاء: "نعتقد بأن الأهم اليوم التزام الطرفين بكافة التفاهمات التاريخية والاتفاقيات الموجودة والتخلي عن أي أعمال استفزازية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي لا تزال متوترة منذ فتح الأمريكيين سفارتهم في القدس يوم 14 مايو وما أثاره من احتجاجات فلسطينية". وجاء ذلك تعليقاً على الأوضاع في القدس، وخاصة اقتحام أكثر من ألفي يهودي للمسجد الأقصى يوم 13 مايو الجاري. وقام المستوطنون باقتحام الأقصى أثناء الاحتفال بما يسمى بـ "يوم توحيد القدس"، وهو أكبر اقتحام للمسجد الأقصى منذ احتلال القدس من قبل إسرائيل عام 1967. وعقب ذلك قامت الولايات المتحدة يوم 14 مايو بفتح سفارة لها في القدس، ما أثار موجة من الاحتجاجات وسط الفلسطينيين واشتباكات مع القوات الإسرائيلية، قتل فيها عشرات الفلسطينيين.