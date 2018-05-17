الوكالة الوطنية للإعلام

الراعي ندد بأعمال العنف بحق الفلسطينيين: ليضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لتطبيق القرارات الدولية

دان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي "أعمال العنف التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية المسلحة بحق المتظاهرين الفلسطينيين العزل على الشريط الحدودي في قطاع غزة، وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء المتمسكين بأرضهم"، موجهاً تعازيه الحارة "لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأهالي الضحايا وللقيادات الفلسطينية المدنية والروحية"، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وكالة الأناضول

أردوغان وبوتين يبحثان هاتفياً التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية. وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أمس، أن أردوغان وبوتين بحثا تصاعد التوتر في المنطقة، عقب نقل السفارة الأميركية في تل أبيب إلى القدس واستهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين في غزة. وأكد أردوغان لبوتين: أن تعرض المتظاهرين الفلسطينيين لهجوم وحشي أمام أعين العالم مدعاة للخجل.

وكالة أنباء رويترز

ترامب: سنصر على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت قمته المقررة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستمضي قدماً، وقال إن واشنطن ستصر على أن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية على الرغم من تهديدات بيونجيانج بعدم عقد القمة. وأثارت كوريا الشمالية الشكوك بشأن إمكانية انعقاد القمة المقررة يوم 12 يونيو حزيران، وقالت إنها قد لا تشارك إذا أصرت واشنطن على نزع السلاح النووي من جانب واحد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: صواريخ "كاليبر" ستدخل الخدمة الدائمة في البحر المتوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صواريخ "كاليبر" المجنحة ستدخل الخدمة الدائمة في البحر الأبيض المتوسط بسبب وجود تهديدات بحدوث اعتداءات من قبل الإرهابيين في سوريا. وقال بوتين خلال اجتماع عسكري: على خلفية وجود تهديد حدوث اعتداءات للإرهابيين الدوليين في سوريا، فإن بواخرنا في البحر المتوسط الحاملة لصواريخ "كاليبر" ستدخل الخدمة الدائمة.