الأنوار 14 / 5 / 2018

صلاح أفضل لاعب في إنكلترا

حصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على جائزة أفضل في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم المقدمة من رابطة البريمييرليغ. وسجل اللاعب، البالغ من العمر 25 عاماً، 31 هدفاً في 35 مباراة شارك فيها بالمسابقة، خلال موسمه الأول في قلعة أنفيلد، قادماً من روما الإيطالي.

عداء بريطاني مغمور يفوز بسباق المئة متر في شنغهاي

فاجأ العداء البريطاني المغمور ريس برسكود الجميع، بإحرازه المركز الأول في سباق 100 م ضمن لقاء شنغهاي الصيني، الجولة الثانية من الدوري الماسي لألعاب القوى.

هاميلتون حقق انتصاره الثاني على التوالي وفاز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد

أحرز لويس هاميلتون انتصاره الثاني على التوالي في موسم 2018 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، بعدما سيطر بشكل مطلق على مجريات سباق جائزة إسبانيا الكبرى. بدا منذ التجارب الحرة ليوم الجمعة بأن مرسيدس استردّت عافيتها على حلبة برشلونة، وهذا ما أكده هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس بالأمس من خلال وضع السهام الفضية في الصف الأول على شبكة الانطلاق.

الأوكراني لوماتشينكو يدخل تاريخ الملاكمة باحرازه لقبه العالمي الثالث في 3 أوزان مختلفة

دخل الأوكراني فاسيل لوماتشينكو تاريخ الملاكمة بإحرازه لقبه العالمي الثالث في ثلاثة أوزان مختلفة بعد 12 نزالاً فقط، ما جعله يتفوق على الأميركيين أوسكار دي لا هويا وفلويد مايويذر والفليبيني ماني باكياو. وسبق للأوكراني أن توج بلقب المنظمة العالمية للملاكمة لوزن الريشة، خلال نزاله الثالث، ليعود ويتوج بطلاً لوزن ما دون الريشة في نزاله السابع. ويتضمن سجله الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية عامي 2008 و2012 وببطولة العالم للهواة مرتين.

نيمار استأنف تمارينه مع الكرة

استأنف النجم البرازيلي نيمار تمارينه مع الكرة أمس بعد اختبارات طبية مواتية، ويغيب أغلى لاعب كرة قدم في العالم (222 مليون يورو) منذ خضوعه مطلع آذار لعملية جراحية لمعالجة كسر في مشط قدمه اليمنى في البرازيل، وهي إصابة تعرض لها أواخر شباط.

الجمهورية 15 / 5 / 2018

نيمار يخرج عن صمته

يعتبر النجم البرازيلي نيمار سيلفا أحد أبرز وأهم لاعبي كرة القدم في العالم بالوقت الحالي، وهو اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة بعد أن انتقل الى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو. وتحدثت تقارير عدّة عن إمكانية رحيل الدولي البرازيلي عن صفوف الفريق الفرنسي وانضمامه الى ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل. ويعاني النجم البرازيلي من إصابة في الكاحل منذ فترة، ما جعلته يغيب عن المشاركة في باقي مباريات الموسم مع نادي العاصمة الفرنسية، ولكنه يستعد الآن للمشاركة في مونديال روسيا مع بلاد السامبا.

مان سيتي يجدّد عقد إدرسون

جدّد مانشيستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي، عقد حارسه البرازيلي إدرسون سنتين إضافيتين حتى عام2025، بعد مباراة الأخيرة لفريقه في الدوري هذا الموسم ضد ساوثمبتون.

الأنوار 18 / 5 / 2018

زيدان يعطي الضوء الأخضر لضم صلاح إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحافية إسبانية أن زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، قد أعطى الضوء الأخضر لإدارة ناديه قصد التحرك لضم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنكليزي، في "الميركاتو" الصيفي المقبل.

بوفون يترك جوفنتوس

أعلن الحارس الإيطالي الأسطوري جانلويجي بوفون أمس، بأنه سيترك ناديه جوفنتوس بعد 17 موسماً قضاها في صفوفه، وذلك بعد المباراة الختامية له ضد فيرونا في الدوري الإيطالي.