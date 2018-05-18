الأخبار/ نقولا ناصيف

اعتبر ان أرقام انتخابات 2018 خذلت زعامتين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، وأشار إلى أن المقترعين تركوا رسالة الاعتكاف والاعتراض في الصناديق.

الديار/ محمد بلوط

أشار إلى أن الرئيس سعد الحريري سيعمل على ثلاثة محاور، الأول يتعلق بإعادة ترتيب البيت الداخلي للمستقبل والثاني يتصل بعلاقاته مع القوى والأطراف السياسية والثالث استكمال إعادة ترتيب العلاقة مع القيادة السعودية التي يبدو أنها وضعت شروطاً أو بنوداً معينة كمعبر للانتقال بهذه العلاقات إلى مرحلة جديدة متقدمة.

اللواء/ حسين زلغوط

أكد أن الرئيس نبيه بري سيكون رئيساً لمجلس النواب الأربعاء من دون منافس وأن التيار الوطني الحر يتجه لترشيح النائب المنتخب الياس بو صعب نائباً له، واعتبر الطريق إلى تأليف الحكومة وعرة وشاقة، مشيراً إلى أن حقل ألغام يواجه صياغة البيان الوزاري. وكشف أن الوزير جبران باسيل سيضع فيتو على تسلم القوات اللبنانية وزارة الطاقة، أما بقاء وزارة الشؤون الاجتماعية مع القوات فمشروط.

النهار/ روزانا بو منصف

قالت ليس واضحاً ما إذا كان يمكن تحييد لبنان عن تبعات ما يجري في المنطقة، وإن بدا كثر مطمئنين إلى استمرار هذه النقطة بالذات على وقع بقاء المظلة الدولية من حيث المبدأ، إلا أنه يفترض في ظل استمرار هذه المظلة أن يكون ممكناً بعد الانتخابات لمّ الوضع اللبناني على وقع الخطرين المتمثلين بالتطورات الإقليمية والوضع الاقتصادي الخطير.