The Guardian

كوريا الشمالية تقول إنها قد تعيد التفكير بالقمة مع ترامب في حال أصرّت الولايات المتحدة على تخلّيها عن أسلحتها النووية

ألغت كوريا الشمالية بشكل مفاجئ محادثات رفيعة المستوى مع سيول وأعلنت أنها ستفكّر في إمكانية الانسحاب من القمة المخطط لها مع دونالد ترامب في حال أصرّت الولايات المتحدة على تخلي بيونغيانغ عن جميع أسلحتها النووية. وقال مسؤول كوري شمالي إن بلاده غير مهتمة في عقد قمة مع الولايات المتحدة إن كانت قائمة على مطالب من جهة واحدة وفقاً إلى ما نشرته وكالة إعلامية كورية شمالية. ونقلت الوكالة نفسها عن مساعد وزير الخارجية الكوري الشمالي أن مصير القمة مع الولايات المتحدة والعلاقات ‏الثنائية سيتضح إن تحدثت الولايات المتحدة عن اتفاقية لنزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية على شاكلة الاتفاقية ‏التي وُقعت سابقاً مع ليبيا، واعتبرت أن ترامب سيكون رئيساً فاشلاً في حال حذا حذو أسلافه. ‏ وعللت بيونغيانغ إلغاء المحادثات مع سيول متذرّعة بالمناورات العسكرية المشتركة بين الأميركيين وكوريا الجنوبية. ‏ التمرين العسكري الذي بدأ الجمعة شاركت فيه 100 طائرة حربية من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بما في ذلك ‏‏مقاتلات "إف 22" وعدد غير محدد من قاذفات "بي 52".‏

The Guardian

حركة طالبان تشن هجوماً كبيراً ضد مدينة أفغانية في غرب البلاد

تدفق مقاتلون من حركة طالبان مدجّجين بأسلحة صادروها ومناظير رؤية ليلية إلى عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان ما أجبر حاكم الولاية على الفرار والقوى الأمنية والمسؤولين الآخرين على الانكفاء في مجمّعات محاصَرَة. وشن المسلّحون هجومهم على مدينة فرح القريبة من الحدود الإيرانية حوالى الساعة الثانية فجراً ووصلوا خلال ساعات قليلة ‏على بعد مئات أمتار قليلة من مقرّات الشرطة والاستخبارات وأقاموا حواجز تفتيش في داخل المدينة وعلى أطرافها بحسب ‏ما أفاد السكان.‏

كما أفيد عن اندلاع القتال في داخل المدينة في محاولة من المسلحين لإنقاذ مسلّحين تابعين لهم مسجونين في سجن ‏الولاية.‏

وكانت حركة طالبان قد أعلنت الشهر الماضي عن بداية هجومها السنوي في فصل الربيع عبر رفض دعوات ‏الحكومة الأفغانية لإجراء محادثات سلام.‏

روسيا اليوم

أردوغان يخطط لإحكام السيطرة على الاقتصاد التركي

قال الرئيس التركي إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية، المقررة الشهر المقبل، وإنه سيتعيّن على البنك المركزي أن ينتبه لما يقوله الرئيس وأن يعمل على أساسه.

وفي مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية اليوم الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن المركزي التركي مستقل، لكن لا يمكنه أن يتجاهل الإشارات التي يبعثها رئيس السلطة التنفيذية فور استكمال التحوّل للنظام الرئاسي".

وأضاف في المقابلة التي أجريت معه خلال زيارة لبريطانيا: "سأتولى المسؤولية كرئيس للسلطة التنفيذية، لا ينازعه أحد في ما يتعلق بالخطوات المتخذة والقرارات المتعلقة بهذه المسائل". وأوضح أردوغان أن "المواطنين سيحمّلون الرئيس في النهاية مسؤولية أي مشكلات تتسبّب فيها السياسة النقدية، لذلك فعلينا أن نعطي صورة لرئيس مؤثر في السياسات النقدية".

وأضاف: "قد يسبب ذلك انزعاجاً للبعض. لكن علينا فعل ذلك. لأن من يحكمون الدولة هم المسؤولون أمام المواطنين"، وأكد أردوغان في المقابلة وجهة نظره بأن ارتفاع أسعار الفائدة يسبّب التضخم.

ودعت تركيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو، وتظهر استطلاعات الرأي أن أدروغان هو المرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة. وأيّد الأتراك بفارق ضئيل التحوّل إلى نظام الرئاسة التنفيذية في استفتاء أجري العام الماضي، وسيسري التغيير الجديد بعد انتخابات يونيو. وعقب تصريحات أردوغان تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.3990 ليرة للدولار، لتصل خسائر العملة التركية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 13%.