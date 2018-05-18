الوكالة الوطنية للإعلام

جعجع بعد لقائه الحريري: بحاجة لإنطلاقة حكومية جديدة ووجوه ونمط عمل جديد وإلا سنحصل على نفس النتائج

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم، في بيت الوسط، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، في حضور الوزيرين غطاس خوري وملحم رياشي والوزير السابق باسم السبع.، وقال الدكتور جعجع بعد الاجتماع بالنسبة للحكومة الجديدة أبديت رأيي والرئيس الحريري كان مستمعا، وقلت اننا نحتاج الى إنطلاقة جديدة، لا وقت طويل لدينا في لبنان تحديدا من الناحية الإقتصادية والمعيشية، ولا لأنصاف الحلول، إنما نحتاج لإنطلاقة جديدة ووجوه جديدة ونمط عمل جديد وإلا سنحصل على نفس النتائج.

وكالة الأنباء المركزية

تركيا تطرد السفير الإسرائيلي إحتجاجًا على احداث غزة.. واسرائيل ترد بالمثل

طلبت تركيا، اليوم، من السفير الاسرائيلي في انقرة مغادرة البلاد موقتا احتجاجا على استشهاد عشرات الفلسطينيين أمس برصاص الجنود الاسرائيليين في قطاع غزة، وفق ما افاد مسؤول في الخارجية التركية، وقال غداة قرار انقرة استدعاء سفيرها في تل ابيب للتشاور انه تم استدعاء السفير ايتان نائيه الى الوزارة وطلب منه العودة الى بلاده لفترة معينة.

وكالة الأناضول

حماس: إسرائيل فشلت في كسر إرادة شعبنا

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن مشاركة الفلسطينيين اليوم في مسيرات العودة، يثبت فشل إسرائيل في كسر إرادتهم. وارتكب الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً وجرح نحو 2270 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

صباغ للسفير كينشاك: وقوف روسيا إلى جانب سورية أثمر إنجازات استراتيجية

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم سفير روسيا الاتحادية بدمشق ألكسندر كينشاك عمق الصداقة التاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين في سورية وروسيا لافتا إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات البرلمانية الثنائية بين الجانبين لما فيه المصلحة العليا لبلديهما.

وكالة أنباء رويترز

قوات حفتر في ليبيا تتقدم باتجاه مدينة درنة الخاضعة للمعارضة

قال مسؤولون عسكريون إن القوات التابعة للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر هاجمت أهدافا للمعارضة بمدينة درنة في شرق البلاد يوم الثلاثاء باستخدام طائرات ومدفعية وأنها سيطرت على صومعة للقمح وقرى على مشارف المدينة. وكان هذا أول هجوم رئيسي منذ أن أعلن حفتر في الأسبوع الماضي إنه سيسيطر على آخر معقل للقوات المناوئة للجيش الوطني الليبي بقيادته في شرق البلاد.

وكالة فرنس برس

ماي تدعو "جميع الاطراف" في غزة الى ضبط النفس

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء جميع الاطراف الى ضبط النفس بعد مواجهات اليوم السابق في قطاع غزة حيث قُتل نحو 60 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي.، وقالت ماي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في لندن مثل هذا العنف يدمر جهود السلام وندعو جميع الاطراف إلى ضبط النفس بعد ان كانت دعت في البداية إسرائيل الى ضبط النفس.