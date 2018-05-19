الديار/ دوللي بشعلاني

أكّدت أن الوضع الأمني في لبنان سيبقى مضبوطاً وممسوكاً ومستقراً من قبل الجيش والأجهزة الأمنية الواعية والمتربصة لأي عدو للبلد. وأشارت أن حزب الله شريك أساسي في الحكم ووجوده ضروري في الحكومة العتيدة.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن لبنان لا يزال على مفترق طرق فوق خارطة الصراع الجيوسياسي الدائر في المنطقة، واعتبر أن الهدف الأبرز في شد الحبال هو تحديد موقع لبنان على الخارطة. وأوضح أن كل القوى الخارجية والطوائف الطموحة جربت واكتشفت أن لبنان مقبرة الرهانات الكبيرة.

اللواء/ انطوان الأسمر

أشار إلى أنّ الالتباسات ترافق تسمية رئيس الحكومة المقبلة وتأليف الحكومة، بينما المناخ الدولي منقسم. وقال إن حكومة الوحدة الوطنية تفترض تواضع كل القوى لاستيعاب تداعيات مرتقبة، وأوضح أن ثمة من يتوقع الأسوأ في مسار الضغط الأميركي على لبنان، ويتداول في أسماء حلفاء لحزب الله ستترك وقعاً كبيراً.