روسيا اليوم

نتائج نهائية.. كتلة "سائرون" بزعامة الصدر تتصدر الانتخابات البرلمانية في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فوز كتلة "سائرون" التي يتزعمها رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على 54 مقعداً. وجاءت في المرتبة الثانية كتلة هادي العامري إذ حصلت على 47 مقعداً. ويتولى العامري، الذي تربطه علاقات وثيقة بإيران، قيادة فصائل مسلحة لعبت دوراً رئيسياً في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

روسيا اليوم

لافروف: الوجود العسكري الروسي في سوريا سيستمر طالما أن قيادتها الشرعية تحتاج إليه

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مهمة بلاده في سوريا لم تنته بعد ووجودها العسكري في أراضي هذه الدولة سيستمر طالما تحتاج إليه القيادة السورية الشرعية. وقال لافروف، خلال مقابلة مع صحية "كلارين" الأرجنتينية، رداً على سؤال حول الفترة التي تخطط روسيا للبقاء خلالها في سوريا، إن العسكريين الروس منتشرون في هذه البلاد منذ العام 2015 "بدعوة من الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية، التي توجهت إلى روسيا بطلب مساعدة في شأن محاربة الإرهاب وإحلال الاستقرار للوضع في البلاد وخلق ظروف ملائمة للتسوية السياسية للأزمة الحادة المستمرة".