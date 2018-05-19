الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية ترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وتدابير أمنية وتوصية بتنفيذ مشاريع إنمائية في البقاع وبعلبك

عرض المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع عقده في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الأوضاع الأمنية في البقاع عموماً وبعلبك خصوصاً، وقرر اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتعزيز الأمن فيها، وأوصى مجلس الوزراء تنفيذ المشاريع الانمائية الخاصة هناك.

وكالة الأناضول

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً للتحقيق بجرائم حرب في غزة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قراراً بشأن "إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب إلى غزة"، وفق إعلام دولي. وذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية،‎ أنّ 29 دولة في مجلس حقوق الإنسان صوّتوا لصالح القرار، فيما امتنعت 14 عن التصويت، وعارضته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وأضافت أن القرار يدين "الاستخدام غير المتكافئ والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين".

وكالة أنباء الإمارات - وام

سهيل المزروعي: الإمارات ستحقق 44 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050

قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الطاقة المتجددة خياراً جذاباً للاستثمار والتطوير من أجل تلبية احتياجات الدولة المستقبلية من الطاقة. مؤكداً أن الدولة تسعى إلى معالجة تغير المناخ من خلال تحقيق 44 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 في المائة.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

صادرات صناعة عمان تزيد 9 % خلال الثلث الاول من العام الحالي

زادت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة نحو 9 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مدفوعة بارتفاع صادرات سبعة قطاعات. وحسب معطيات إحصائية، قفزت صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 1336 مليار دينار مقابل 1226 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2017.

وكالة فرنس برس

تلميذ يقتل ثمانية أشخاص على الأقل في مدرسة بولاية تكساس الأميركية

قام تلميذ صباح الجمعة باطلاق النار في مدرسته الثانوية في سانتا في بولاية تكساس الأميركية موقعا ثمانية إلى عشرة قتلى فيما تبحث الشرطة عن متفجرات قد تكون في المكان. وأعلن رئيس شرطة مقاطعة هاريس إد غونزالس خلال مؤتمر صحافي مقتضب "هناك عدة قتلى مؤكدين، العدد يتفاوت لكنه قد يتراوح بين ثمانية وعشرة قتلى" مشيراً إلى إرسال تعزيزات إلى مقاطعة غالفستون حيث مدينة سانتا فه.

وكالة أنباء شينخوا

السيسي يقرر استمرار فتح معبر رفح طوال شهر رمضان

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استمرار فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة الفلسطيني طوال شهر رمضان. وقال السيسي على صفحته الرسمية بموقع ((فيسبوك))، ليل الخميس- الجمعة، "أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك". وعزا القرار إلى رغبته في "ضمان تخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تحطم طائرة ركاب في كوبا على متنها 100 شخص

أعلنت قناة "Telemundo" نقلاً عن الإعلام الكوبي، عن تحطم طائرة ركاب من نوع بوينغ 737 التابعة لشركة الطيران "كوبانا دي افياسيون" وعلى متنها 100 راكب. وتحطمت الطائرة المتجهة من هافانا إلى هولغوين بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار هافانا. وقال رئيس مجلس الدولة الكوبي ميغيل دياز كانيل إن العديد من الأشخاص قد يكونوا لقوا حتفهم نتيجة تحطم طائرة "بوينغ 737" بالقرب من هافانا، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".