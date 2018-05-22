الجزيرة - السعودية

المملكة تعرب عن إدانتها للهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في الشيشان

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح، الذي استهدف كنيسة في جمهورية الشيشان الروسية، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مجدداً موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

القدس - فلسطين

اسرائيل تستدعي سفراء إسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا لتصويتها لإرسال بعثة تحقيق إلى غزة

استدعت إسرائيل سفراء إسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا بعدما صوتت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، على إرسال بعثة دولية للتحقيق في قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 118 فلسطينياً منذ نهاية آذار. وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن مساعدة مدير دائرة غرب أوروبا التقت الاثنين سفيري إسبانيا وسلوفينيا على أن تلتقي سفير بلجيكا الثلاثاء.

الوطن السورية - سوريا

فرنسا تعزز وجودها شمالاً.. وميليشيات إدلب مرتاحة لـ"الوجود التركي"! … عشائر كردية بالحسكة: هناك من يسعى لإحداث شرخ وفتنة في سورية

تتحضر مناطق سورية واسعة للإعلان عنها مناطق خالية من الإرهاب، على حين يشهد الشمال السوري تحركات متسارعة تحاول فيه الأطراف الموجودة هناك، تثبيت أمر واقع لها قبل انتقال الملف السوري عموماً إلى مرحلة جديدة. التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة الموجودة في إدلب، أبدت ارتياحها تجاه وضع قوات الاحتلال التركي نقطة المراقبة الـ12 والأخيرة في ريف المحافظة، بذريعة تطبيق اتفاق "منطقة تخفيض التصعيد"، على أمل أن هذه "النقاط" ستحمي الإرهابيين من العمليات العسكرية للجيش العربي السوري.

الدستور الأردنية - الأردن

الأردن : ضغوط لا تتحملها الجبال بسبب مواقفنا الإقليمية

أكد الأردن تعرضه للضغوط بسبب مواقفه السياسية بخاصة الإقليمية منها. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومي في إجابته على استفسارات صحفية خلال مؤتمر عقده في دار رئاسة الوزراء مساء الاثنين، "سأقولها بكل صراحة، هنالك ضغوط كبيرة وهائلة لا تتحملها الجبال بسبب مواقفنا الإقليمية".

الشروق - تونس

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: نرفض وصاية وزارة الداخلية على ضمائر الناس

صدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بياناً تلقٌت الشروق أونلاين نسخة منه، أدان فيه منشور وزير الداخلية القاضي بغلق المقاهي خلال شهر رمضان، واعتبر الحزب أن المنشور "انزلاق خطير" ومناقض لقيم التسامح.