النهار/ علي حمادة

رأى أن مهمة الرئيس سعد الحريري بالتنسيق مع الرئيس عون في تشكيل حكومة لن تكون بالشروط التي سادت في المرة السابقة، وخصوصاً أن رصيد العهد تراجع فيما تراجعت قوة الحريري التمثيلية، وقال إن أمام الحريري العائد إلى رئاسة الحكومة مهمة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

رأى أنه لن يغير المجلس النيابي والحكومة الجديدان أي شيء في الخريطة السياسية السائدة. وقال إن المنطقة تقف على شفير انفجار كبير يخشى أن يكون لبنان جزءاً منه، إذ إن إسرائيل تريد إضعاف إيران بضرب منشآتها النووية وغير النووية ومراكز وجودها في سوريا. وكذلك ضرب حزب الله بغية تقويض قدراته في لبنان وسوريا. فيما الوضع الاقتصادي اللبناني يثير قلقاً كبيراً، لأنه ليس معروفاً مدى قدرة لبنان على تهدئة أوضاعه المالية والاقتصادية عند حصول أي تطور عسكري.

الأنوار / رفيق خوري

اعتبر أن الكل في لبنان في مأزق وإن تباينت المواقع داخل المأزق وإذا كنا ذاهبين إلى إعادة تكوين السلطة وإدارة السياسة بالطريقة التي أديرت بها المعارك الانتخابية، فإن المأزق مرشح لأن يصبح أعمق وأخطر وما يحدث هو تكرار التضحية بلبنان واللبنانيين من أجل الآخرين.

اللواء/ معروف الداعوق

رأى أن مناخات التفاهم والتوافق بين كبار السياسيين تقلل من التأثيرات السلبية للعقوبات على لبنان. وقال هناك مبالغة في تصوير ما ستسفر عنه تداعيات العقوبات التي يتعرض لها حزب الله حالياً، فهي ليست مستجدة بالرغم من نوعيتها واتساع دائرتها، ولفت إلى أن قيام حكومة جديدة بسرعة يفيد أكثرية اللبنانيين وحزب الله على حد سواء.