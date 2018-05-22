الوكالة الوطنية للإعلام

بري عرض مع زواره التطورات محلياً وإقليمياً

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، وعرض معها للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. ثم استقبل السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الذي قال بعد اللقاء: الزيارة لتهنئة دولته بالشهر المبارك وبالمجلس النيابي الجديد.

وكالة الأناضول

"الخارجية" الفلسطينية: نتابع ملف وفاة معتقل في السجون الإسرائيلية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، إنها تتابع ملف وفاة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، مع المحاكم الدولية المختصة. وأدانت "الخارجية" في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، ما وصفته بـ"جريمة قتل" المعتقل عزيز عويسات "53 عاماً". ولفتت إلى أنها تتابع ملف وفاة "عويسات" مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة، تمهيداً لمحاكمة المسؤولين عن وفاته، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

طهران: على الذين دخلوا سورية دون دعوة من حكومتها الشرعية ودنسوا ترابها الرحيل

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن على القوات الأجنبية التي دخلت سورية بشكل غير شرعي ودون إذن الخروج منها. وشدد قاسمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي على أن وجود المستشارين الإيرانيين في سورية كان بدعوة من الحكومة الشرعية فيها والهدف الرئيسي منه المشاركة في جهود محاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن على أولئك الذين دخلوا سورية دون دعوة واستئذان من الحكومة الشرعية ودنسوا ترابها الرحيل.

وكالة أنباء رويترز

باراغواي تفتح سفارة في القدس وتصبح ثاني دولة تقتدي بأميركا

حضر رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مراسم الافتتاح. ونقلت واشنطن سفارتها إلى القدس الاثنين الماضي مما أثار غضب الفلسطينيين. كما فتحت غواتيمالا سفارة لها في القدس يوم الأربعاء. ووضع القدس من القضايا الشائكة التي تمثل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يريدون، بدعم دولي واسع النطاق، القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الصواريخ الروسية تتغلب على طائرات التجسس الأميركية الجديدة

أعلنت وزيرة سلاح الجو الأمريكي هيذر ويلسون أن طائرات القيادة القتالية وتحديد الهدف الأميركية الجديدة JSTARS ستكون عرضة لأنظمة الدفاع الجوي في روسيا والصين. وذكرت صحيفة Air Force Times أنه في إطار إعداد الميزانية لعام 2019، قررت القوات الجوية الأميركية التخلي عن برنامج استبدال طائرات JSTARS، الذي ينص على شراء 17 طائرة جديدة من طراز بوينغ 707. ومع ذلك، لا يتفق كل المشرعين الأميركيين على هذا.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

عقيد تركي متقاعد: خروج أميركا من الاتفاق النووي سيترك تاثيراً سلبياً على الشرق الأوسط

قال كول اوغلو في مقال له تحت عنوان 'أميركا وإثارة الفوضى في الشرق الأوسط' الذي نشرته صحيفة "يني كاج" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت مراراً التزام إيران بتعهداتها النووية وأن انسحاب أميركا من الاتفاق النووي لم يتم إلا بذريعة قيام إيران بنشاطات سرية وغير قانونية اختلقها البيت الأبيض.