TL

الورشة التشريعية الانتخابية اكتملت والورشة الحكومية تكليفاً تبدأ غداً والأجواء تشير إلى سرعة التشكيل. أوساط سياسية فسرت ذلك بأن جميع المراجع حريصة على تحصين البلد في وجه التطورات الإقليمية المخيفة. وقالت إن الحسابات في كل ذلك لبنانية وإن الحسابات الخارجية تدعم هذا الأمر نظراً لأن لبنان ملجأ النازحين.

المنار

بكل المعايير المنطقية والحسابية، والوطنية والميثاقية، نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي لولاية سادسة. حارس الدستور والمغلب دوماً لغة الحوار والوحدة، تغلب بالرصيد الشعبي والتوافق والنوايا البيضاء في جلسة هادئة فتحت المشهد السياسي على مرحلة جديدة، عنوانها تعاون الجميع لمواجهة التحديات التي تتربص بالبلاد.

nbn

هو نبيه بري يثبت مرة جديدة أنه رقم صعب في المعادلة اللبنانية، يستحيل شطبه ويتعذر تجاوزه لكونه حاصل جمع لا قسمة وانقسام، يثبت بالوجه الشرعي كما وعد سابقاً وبأصوات 98 نائباً أن من لم يصوت له في الدورات الماضية منحه صوته التفضيلي اليوم بمادة وحيدة ومن دون الحاجة لرفع الأيدي أو المناداة، يحمل مطرقته ويمضي حارساً للتشريع، أميناً على الدستور بلا منافس فهل من نظير؟

mtv

للمرة السادسة على التوالي نبيه بري رئيساً لمجلس النواب، فبعد 26 عاماً على انتخابه للمرة الأولى أعيد اليوم انتخاب الرئيس بري لولاية جديدة تمتد مبدئياً لأربع سنوات، واللافت أن الأصوات التي نالها بري اليوم بلغت 98 صوتاً مقابل 90 صوتاً في العام 2009 ما يعني أن بري تفوق على نفسه بعد 9 أعوام محققاً رقماً أكبر، في المقابل سجل خروج القوات اللبنانية من التركيبة الإدارية للمجلس، فمرشحها لنيابة الرئاسة أنيس نصار خسر أمام إيلي الفرزلي، كما حل النائب ألان عون مكان النائب السابق أنطوان زهرا رغم ترشيح القوات النائب فادي سعد.

NTV

دخل الرئيس نبيه بري الولاية السادسة مع حاصل بلغ ثمانية وتسعين صوتاً.

المستقبل

لولاية سادسة وبأكثرية ثمانية وتسعين صوتاً تم انتخاب نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي مقابل 29 ورقة بيضاء وواحدة ملغاة.

انتخابات رئاسة المجلس اتبعت بانتخاب نائب للرئيس، ففاز إيلي الفرزلي بثمانين صوتاً من أصل 127 في مقابل 32 صوتاً للنائب أنيس نصار.

OTV

هذا المساء، كل لبنان في قصر بعبدا، ملبياً دعوة "بي الكل" إلى الإفطار الرئاسي السنوي، ومترقباً الكلمة التي يلقيها في الحضور. كل لبنان كان حاضراً اليوم أيضاً في ساحة النجمة، التي عادت الروح إليها بعد تمديدات ثلاثة. هناك، اجتمع ممثلون فعليون عن مكونات لبنان للمرة الأولى منذ الطائف، بفعل قانون الانتخاب النسبي، الذي أدخل البلاد في عصر جديد.

LBC

مطرقة التشريع ستبقى في يمين الرئيس نبيه بري حتى أيار 2022 ، وسيعود إلى يمينه نائب الرئيس إيلي الفرزلي الذي أخلى مقعده لنائب الرئيس فريد مكاري منذ عام 2005 . أما التغيير الوحيد على مستوى هيئة مكتب المجلس، فهو حلول النائب ألان عون في مقعد النائب السابق أنطوان زهرا ، بعدما استبعد النائب فادي سعد عن الحلول محل زهرا ، علماً أن النائب مروان حماده بقي في مكانه .

الميادين

ذكر مسؤولون في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في ​تركيا​ أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختار وزراء بارزين لخوض ​الانتخابات​ البرلمانية الشهر المقبل، وهو ما يعزز فرص الحزب في الفوز بالأغلبية.

الجزيرة

أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد ​علي خامنئي،​ أن "عداء ​أميركا​ لإيران عميق وستهزم إذا قام المسؤولون الإيرانيون بواجبهم".

العربية

ركّز وزير الخارجية الألمانية ​هايكو ماس​، على أنّ "موقف الدول الأوروبية موحّد حيال الاتفاق النووي مع ​إيران​ ولن يتغيّر، فـ"​أوروبا​ ستبقى موحّدة في التزامها بالحفاظ على الاتفاق ​النووي الإيراني".​