النهار/ علي حمادة

قال، في ظل المواجهة الكبيرة التي ترتسم في أفق الإقليم ماذا سيحل بمقررات "سيدر" التي شهدت التفافاً دولياً وعربياً أقله بالنيات حول لبنان؟ وأضاف يقيننا أن مهمة الرئيس سعد الحريري ستكون صعبة للغاية أمام الزمن اللبناني الجديد الذي يجمع المجتمع الدولي المعني في الإقليم وخارجه على اعتباره فعلاً زمناً إيرانياً.

النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى وجود مصلحة لدى حزب الله في تشكيل الحكومة سريعاً وعدم استغراقها وقتاً طويلاً، ورأت أن حماية لبنان في ظل التطورات هو عمل مستمر ودائم.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أنه لا بأس في الحفاظ على الطقوس الديموقراطية وشكلية الانتخاب حيث لا تنافس على المنصب، لكن الوقت حان للخروج من واقع المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة، والعودة إلى ما كانت عليه الانتخابات من تنافس بين مرشحين قبل الحرب الطائف.

اللواء/ عامر مشموشي

اعتبر أن الإصرار على تشكيل حكومة وحدة وطنية يضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي وشروط الأفرقاء المسبقة كافية وحدها لإطالة أزمة التأليف، ونقل عن مصادر دبلوماسية غربية أنها حذرت رئيس الجمهورية من العاصفة التي تهب على لبنان بعد القرارين الأميركي والخليجي ويتعين عليه أن يتعامل معه بواقعية من جهة وبجدية من جهة ثانية، بما يعني أن تشكيل الحكومة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع الجديد.