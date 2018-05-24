الوكالة الوطنية للإعلام

بري رئيساً لمجلس النواب للمرة السادسة بأكثرية 98 صوتاً: سيكون البرلمان حصن الدفاع عن حدودنا وسيادتنا

أعاد مجلس النواب الجديد انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً له للمرة السادسة، وللسنة الـ26 على التوالي، بأغلبية كبيرة بلغت 98 صوتاً من دون منافسة، مقابل 29 ورقة بيضاء وواحدة ملغاة.

ونوه بري بعد انتخابه "بدور المجلس وحضوره الدائم في مواجهة محاولات استهداف الإرهاب لوطننا والقيام بدوره الوطني". وأكد "جملة مهمات تشريعية للمجلس الحالي أبرزها: تشديد القوانين في مجال الإصلاح المالي ومكافحة الفساد، وإنجاز كل ما يتصل بقطاع النفط وإقرار اللامركزية الإدارية".

وقال: "إن أهم واجب سيكون للمجلس هو حماية الدستور وحماية العيش المشترك، ورفض التوطين. ويشكل أيضاً حصناً لحدودنا السيادية البرية والبحرية والجوية والرد الوطني دولة وشعباً وجيشاً ومقاومة على عدوانية اسرائيل وانتهاكاتها لحدودنا وأجوائنا ومياهنا الإقليمية".

وكالة أنباء الإمارات - وام

الموافقة على قواعد جديدة لحماية البيانات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي

وافق ممثلو المجلس والبرلمان الأوروبي اليوم على لائحة جديدة بشأن التعامل مع البيانات الشخصية من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهيئاته الأخرى. وقال بيان صادر عن المجلس الأوروبي في بروكسل أن القواعد الجديدة تتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات والتي تدخل حيز التنفيذ في 25 أيار 2018 .

وستسري الأحكام الجديدة على معالجة البيانات من قبل مؤسسات الاتحاد وهيئاته ومكاتبه ووكالاته. وستزيد من حماية البيانات الشخصية وتضمن التدفق الحر لهذه البيانات بين المؤسسات والهيئات المختلفة ، بقدر ما يكون ذلك ضرورياً.

وكالة الأناضول

ميلادينوف لمجلس الأمن: غزة على حافة الهاوية والفلسطينيون فقدوا الأمل

حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، الأربعاء، من أن قطاع غزة بات على "حافة الهاوية"، فيما "فقد الفلسطينيون الأمل في العملية السياسية". جاء ذلك في الإفادة التي قدمها ميلادينوف لأعضاء مجلس الأمن الدولي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من القدس، خلال الجلسة الشهرية المنعقدة حالياً بمقر المنظمة بنيويورك، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ودعا المسؤول الأممي إلى ضرورة "خلق مناخ في القطاع وإيجاد مساحة لسكان غزة للتنفس". وقال: "ينبغي أن تكون هناك مساحة للفلسطينيين في القطاع للتنفس، وينبغي أن تتوحد الضفة الغربية والقطاع تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وهذا أمر ضروري لإنهاء الاحتلال وتسوية النزاع".

وكالة أنباء رويترز

وزير الخارجية الروسي يعتزم زيارة كوريا الشمالية

نقلت وكالات أنباء روسية عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الأربعاء قولها إن الوزير سيرجي لافروف يعتزم زيارة كوريا الشمالية. وقالت المتحدثة إنه سيجري الاتفاق لاحقاً على مواعيد الزيارة. وكان موقع (آر.بي.سي) الإخباري ذكر أن لافروف سيتوجه إلى كوريا الشمالية يوم 31 أيار.

وهذا يعني أن زيارة لافروف ستأتي قبل قمة مرتقبة في سنغافورة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وكالة فرنس برس

الرئيس الإيطالي يكلف جوزيبي كونتي تشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الأربعاء المحامي جوزيبي كونتي تشكيل الحكومة المقبلة بعدما رشحه حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات. وصرح الأمين العام للرئاسة اوغو زامبيتي للصحافيين أن "رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا استقبل البروفسور جوزيبي كونتي وكلفه تشكيل الحكومة".