الأنوار 21 / 5 / 2018

مانشيني أعاد بالوتيلي الى تشكيلة ايطاليا

أعاد المدرب الجديد للمنتخب الايطالي لكرة القدم روبيرتو مانشيني المهاجم المشاكس ماريو بالوتيلي الذي استعاد فعاليته خلال موسمين مع فريقه نيس الفرنسي، إلى تشكيلة المنتخب الأزرق لمبارياته الودية الثلاث المقبلة ضد السعودية وفرنسا وهولندا.

نوفيل يفوز برالي البرتغال وينتزع صدارة بطولة العالم

حقق السائق البلجيكي تييري نوفيل فوزه الثامن في مسيرته في بطولة العالم للراليات خلال منافسات رالي البرتغال، سادس جولات البطولة لموسم 2018، ما ساهم في صعوده إلى صدارة ترتيب السائقين على حساب سيباستيان أوجييه.

الجمهورية 22 / 5 / 2018

يوفنتوس يتوجه أيضاً على صعيد السيدات!

لم يكتف يوفنتوس بفرض سطوته على الدوري الايطالي للرجال وحسب، بل نجح فريق "السيدة العجوز" في نيل لقب بطولة السيدات أيضاً في أول مشاركة له. وبعد 120 عاماً على تأسيسه، قرر يوفنتوس هذا الموسم أن يوسع نشاطاته من خلال إدراج فريق في بطولة الدرجة الأولى للسيدات، ونجح في أول تجربة له بنيل اللقب، ليتوج بثنائية الرجال والسيدات في موسم واحد بعد أن فاز بلقب "سيري آ" الرجال للمرة السابعة على التوالي.

ميسي يرحب بانضمام غريزمان إلى برشلونة

أكد نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الاسباني، على أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هو أحد أفضل اللاعبين في العالم وأنه سيكون سعيداً إذا ما انتقل لاعب أتلتيكو مدريد إلى صفوف النادي الكتالوني. وقال ميسي في تصريحات لإذاعة كتالونيا: "بالطبع يروق لي اللعب مع غريزمان، إنه أحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، يتحدثون كثيراً عنه، لا أعلم إذا ما تم التعاقد معه أولاً ولكننا نسعد بأن يأتي إلينا اللاعبون الأفضل وغريزمان هو أحد أفضل اللاعبين.

الأنوار 23 / 5 / 2018

ميسي ينال الحذاء الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه

بعدما كان بحوزته 5 كرات ذهبية، فإنّ الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، قد أصبح يملك أيضاً 5 أحذية ذهبية، وذلك بعدما نال الحذاء الذهبي لأفضل هدف في الدوريات الأوروبية للموسم الجاري (2017-2018) للمرة الخامسة في تاريخه بعد تلك التي توّج بها سنوات 2010 و2012 و2013 و2017. ويعتبر هذا الإنجاز بمثابة رقم قياسي جديد يضاهي به أمام غريمه التقليدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يملك في سجله 5 كرات ذهبية و4 أحذية ذهبية.

زيدان: ريال مدريد متعطش لاحراز لقب دوري أبطال أوروبا

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن فريقه ريال مدريد الإسباني متعطش أكثر من أي وقت مضى لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، على رغم تتويجه في البطولة ثلاث مرات في الأعوام الأربعة الماضية.

اللواء 24 / 5 / 2018

زيدان: نحن ريال مدريد ونريد المزيد!

أكد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، على تمسكه بهداف فريقه، كريستيانو رونالدو، ورفض فكرة تعويضه بمهاجم ليفربول محمد صلاح. وقال زيدان في مؤتمر صحفي إنه لن يستبدل رونالدو بصلاح. وسيتواجه اللاعبان في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت في مدينة كييف. وأضاف أسطورة كرة القدم الفرنسية أن ريال مدريد أكثر حرصاً من أي وقت مضى على الفوز بدوري أبطال أوروبا، على الرغم من فوزه باللقب ثلاث مرات في الأربع سنوات الأخيرة.