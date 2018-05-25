النهار/ اميل خوري

إعتبر أن الإنتخابات النيابية التي غيرت نتائجها كثيراً من وجوه النواب لم تغير شيئاً في تركيبة السلطة. وقال إن عهد الرئيس عون يكون فعلاً لا قولاً مختلفاً عن عهود سابقة وليس إمتداداً لها، إذا نجح في تنفيذ ما جاء في خطاب القسم.

الأخبار/ هيام القصيفي

أشارت إلى أن الرئيس سعد الحريري سيحاول إيجاد صيغة توازن بين متطلبات الداخل وضغوط الخارج. وإعتبرت أن تعزيز الحريري موقع القوات اللبنانية يعني أنه سيلبي شرطاً سعودياً.

الجمهورية/ شارل جبور

أكد أن لا عودة إلى ما قبل عام 2005، وقال لا الظروف الدولية والإقليمية تؤشر إلى عودة البلاد إلى ما قبل 2005، بل تؤشر إلى عودة الضغط الدولي وبمقدار كبير عما كان عليه عام 2005 على محور الممناعة. ولا الظروف المحلية تؤشر إلى عودة عقارب الساعة إلى ما قبل إنتفاضة الإستقلال بل جل ما في الأمر أن هناك تغييراً في الديكور لا يؤثر بتاتاً على صلب البنيان السياسي والمشهد الوطني العام.