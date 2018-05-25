روسيا اليوم

بيونغ يانغ تؤكد استعدادها للمفاوضات وتأسف لإلغاء قمة ترامب وكيم

أبدت كوريا الشمالية استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة "في أي وقت"، وذلك بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قمة كانت مرتقبة له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقال "كيم كيه غوان إن" النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية: "نعلن مجدداً للولايات المتحدة استعدادنا للجلوس وجها لوجه في أي وقت وأي شكل لحل المشكلة". وأضاف الدبلوماسي الكوري الشمالي: "التزام بلاده ببذل كل جهد ممكن لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء العالم وفي شبه الجزيرة الكورية لم يتغير، ونحن مستعدون لتوفير الوقت والفرصة للولايات المتحدة".

روسيا اليوم

بوتين يشدد على ضرورة إطلاق عمل اللجنة الدستورية في سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها، معتبراً إياه من المهام الأولوية. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بطرسبورغ: "نرى أن المهمة الأولوية هي تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف". وذكر بوتين: "أكدنا على ضرورة مواصلة الجهود للمساعدة في إيجاد تسوية سياسية بعيدة الأمد، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري".