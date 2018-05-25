الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية كلف الحريري تشكيل الحكومة

بري: المشاورات النيابية تبدأ الاثنين

كلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري مهمة تأليف الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها اليوم في قصر بعبدا، وأفضت إلى تسمية الرئيس الحريري من قبل 111 نائباً. وأطلع الرئيس عون بعد النهار الاستشاري، رئيس مجلس النواب نبيه بري على نتائج الاستشارات، ودعي الرئيس الحريري حيث انضم إلى اللقاء، وتم إبلاغه التكليف.

وكالة أنباء الإمارات - وام

الرئيس المصري ونائب رئيس أمريكا يبحثان تطورات العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية. جاء ذلك خلال الإتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وكالة أنباء رويترز

رئيس لبنان يكلف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الخميس إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت ممكن بسبب الأوضاع الاقتصادية في الداخل والمخاطر المتزايدة في المنطقة. وحاز الحريري على دعم 111 نائباً من أصل 128 عضوا في مجلس النواب اللبناني المنتخب حديثاً خلال المشاورات التي أجراها معهم الرئيس ميشال عون يوم الخميس مما يعكس وضعه كسياسي سني بارز على الرغم من خسارته الحادة في الانتخابات العامة.

وكالة فرنس برس

إيران لا تزال ملتزمة باتفاق 2015 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس أن إيران لا تزال تطبق الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع الدول الكبرى لخفض نشاطاتها النووية. وأفاد تقرير الوكالة الذي أطلعت عليه وكالة فرانس برس أن إيران تلتزم بالقيود الرئيسية التي يحددها الاتفاق بشأن منشآتها النووية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: روسيا تأسف على إلغاء القمة الأمريكية - الكورية الشمالية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تقبلت قرار الولايات المتحدة حول إلغاء القمة مع كوريا الشمالية بأسف، مشيراً إلى أن موسكو كانت تعول على خطوة ملموسة من أجل تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.