الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي هنأ الملك بشهر رمضان المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لمعاليه على التهنئة بالشهر الفضيل، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والتوفيق. كما جرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات على الساحة الخليجية. حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد: نسعى إلى التكامل بين التقدم العلمي والنمو الاقتصادي

استقبل محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصره في زعبيل مجلس علماء الإمارات وأعضاء مجمع محمد بن راشد للعلماء ونخبة من العلماء والباحثين في مجال العلوم المتقدمة. وقد رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالعلماء الشباب من الجنسين وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك راجين الله العلي القدير أن يجعله شهر رحمة ومغفرة وخير على دولتنا العزيزة قيادة وحكومة وشعباً وأن يعيده على بلادنا وقيادتنا وشعبنا بمزيد من التقدم العلمي والفكري والمنجزات الحضارية والإنسانية على كل الصعد.

البيان - الإمارات

محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين محمد الهاملي وكيلاً لدائرة الصحة

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين محمد حمد جابر الهاملي وكيلا لدائرة الصحة.