الوكالة الوطنية للإعلام

الراعي يلتقي الرئيس الفرنسي ورئيس أساقفة باريس

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وسيترأس البطريرك الراعي قداساً احتفالياً في كاتدرائية "ايسيه لومولينو". وسيقيم النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء عصام فارس في دارته بالعاصمة الفرنسية، لقاء تكريمياً على شرف البطريرك الراعي والوفد المرافق. كما يلتقي البطريرك الراعي، رئيس أساقفة باريس المونسنيور ميشال أوبوتي، الذي سيولم على شرفه والوفد المرافق.

وكالة الأناضول

جاويش أوغلو: نستهدف استقبال 50 مليون سائح بحلول 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تستهدف استقبال 50 مليون سائح وإيرادات بـ50 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2023. جاء ذلك في كلمة له خلال لقائه بشخصيات معنية بمجال السياحة في ولاية أنطاليا، اليوم الإثنين، أكد فيها وجود زيادة كبيرة في عدد السياح الوافدين إلى تركيا العام الحالي. وشدّد جاويش أوغلو على أهمية القطاع السياحي من أجل البلاد والدخل القومي على حد سواء. مؤكداً تحقيق إسهامات هامة للغاية بهذا القطاع على مدار 16 عاماً الماضية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكالة فرنس برس

امرأة ستتولى رئاسة الباراغواي مؤقتاً لأول مرة في تاريخ البلد

تتولى أليسيا بوتشيتا، القاضية السابقة البالغة من العمر 68 عاماً، رئاسة الباراغواي لبضعة أشهر لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في بلد تعتبر فيه نسبة تولي النساء مناصب سياسية من بين الأدنى في أميركا اللاتينية.

وكالة أنباء شينخوا

شي: الحزب الشيوعي الصيني يرغب في تعزيز الحوار مع الأحزاب السياسية العالمية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة تهنئة إن الحزب الشيوعي الصيني يرغب في تعزيز الحوار وتعميق التبادلات والتعاون مع الأحزاب والمنظمات السياسية العالمية. وأضاف شي، الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في خطاب أرسله لندوة افتتحت أعمالها في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين إن الحزب الشيوعي الصيني مستعد للعمل معهم للإسهام بالحكمة والقوة لبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية وعالم أفضل.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

موغرینی: الاتفاق النووی ضمان للأمن

أكدت مسؤولة السیاسة الخارجیة فی الإتحاد الأوروبی فدریكا موغرینی، عزم الدول الأوروبیة على الحفاظ على الإتفاق النووی مؤكدة أن الإتفاق لیس مصلحة اقتصادیة فحسب بل وأمنیة أیضاً. وفي مؤتمر صحفي مباشر من بروكسل بعد إجتماع وزراء خارجیة 28 دولة أوروبیة قالت موغرینی: أن الإجتماع ناقش التدابیر للحفاظ على الاتفاق النووي مع إیران والسبل الكفیلة بدعم المستثمرین.