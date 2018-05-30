الوكالة الوطنية للإعلام

الراعي من باريس: نتخوف من التوطين وعامل الوقت ليس لصالحنا وطالبنا بمؤتمر للسلام في الشرق الأوسط وماكرون استمع إلينا بدقة

وصف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في لقاء مع الإعلاميين من مقر إقامته في "البريتسول" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"رجل المسؤولية"، وقال: "تحدثنا معه عن الوضع الاقتصادي اللبناني، لا سيما مؤتمر سيدر والإصلاحات المطلوبة في لبنان بغية تسهيل دعم لبنان". أضاف: "تناولنا أيضاً موضوع اللاجئين وأهمية عودتهم. ومن هنا، لا بد من فصل القضية السياسية عن الوضع الأمني، وسأل عن رغبة النازحين السوريين في العودة، فأجبناه أننا علينا تشجيعهم".

وكالة الأناضول

بوزداغ: أردوغان سيحصل على 54% من أصوات الناخبين وفق استطلاعات الرأي

قال بكر بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة تشير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيحصل على 54%، بينما أصوات العدالة والتنمية ستتراوح ما بين 46-47% في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوزداغ، خلال زيارته لفرع حزب العدالة والتنمية بمنطقة "أتي مسغوت" بالعاصمة أنقرة، حيث التقى مسؤولي الحزب بالمنطقة وأعضاء العدالة والتنمية.

وكالة فرنس برس

جنرال كوري شمالي رفيع يتوجه إلى الولايات المتحدة قبيل قمة سنغافورة

يتوجه مسؤول كوري شمالي رفيع إلى نيويورك لإجراء محادثات عالية المستوى في إطار التحضيرات المكثفة لقمّة تاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بشأن ملف بيونغ يانغ النووي. وسيلتقي كيم يونغ شول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال والذي يعد بمثابة الذراع اليمنى لكيم، بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك "في وقت لاحق من الأسبوع الجاري"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. وأكد ترامب في تغريدة أن الجنرال في طريقه إلى نيويورك مشيداً بتشكيل "فريق رائع" للمحادثات التي ستسعى إلى حل الخلاف النووي بين البلدين الخصمين، حيث لا يزال الرئيس الأميركي يأمل بأن تنعقد في سنغافورة بتاريخ 12 حزيران.

وكالة أنباء شينخوا

نائب الرئيس الصيني يزور بيلاروس لتعزيز العلاقات

اختتم وانغ تشي شان، نائب الرئيس الصيني، زيارة لبيلاروس، بالتوصل لتوافقات قوية حول المزيد من توطيد العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الفعلي المتبادل المنفعة. وخلال الزيارة، التقى وانغ بالرئيس البيلاروسي اليكساندر لوكاشينكو، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء اندريه كوبياكوف. وخلال لقائه مع لوكاشينكو، نقل إليه وانغ التحيات المخلصة والتمنيات الطيبة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، قائلاً إن شي يتطلع قدما لحضوره (لوكاشينكو) للقمة المقبلة لمنظمة شانغهاي للتعاون في الصين، ولقائه مرة أخرى، وهو ما سيعطي دفعة حيوية جديدة للعلاقات الصينية-البيلاروسية .

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تجد استخداماً لصواريخ "توماهوك" وصلتها من سوريا

أعلن مسؤول الشركة الروسية المصنعة لوسائل التشويش الإلكتروني، أن روسيا ستستفيد من نتائج دراسة صواريخ أمريكية حصلت عليها من سوريا أثناء إبداع وسائل جديدة للحرب الإلكترونية. وقال فلاديمير ميخييف مستشار النائب الأول للمدير العام لشركة "كا إر أ تي" لـ"سبوتنيك"، إن مهندسي الشركة يستعدون لإبداع التقنيات الجديدة التي يجب أن تكون قادرة على تغطية كل حيز الترددات التي تعمل فيه أجهزة الصواريخ الجوالة بخاصة صاروخ "توماهوك". وأشار إلى أن دراسة الصواريخ التي حصلت روسيا عليها من سوريا تهدف إلى تحديد مدى تحصينها ضد الإعاقة التشويشية الإلكترونية.