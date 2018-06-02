TL

اتفاق شراكة استراتيجية بين موسكو وأبو ظبي، تواصل اميركي-أردني حول خفض التصعيد في جنوب سوريا، تحضيرات أميركية - كورية شمالية للقمة بين الرئيسين، وزير الخارجية الروسي في كوريا الشمالية تحضيراً لزيارة بوتين، فلسطين في مجلس الأمن وعرقلة دبلوماسية أميركية لحماية شعبها، سيطرة التحالف على محافظة الحديدة في اليمن. هذه هي أبرز تطورات الخارج، فيما الداخل اللبناني ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري من الرياض لاستئناف التشاور حول الحكومة الجديدة.

المنار

كلما رتق ملف فتق آخر، وكلما طوى اللبنانيون استحقاقا برز آخر.. جديد اليوم مرسوم التجنيس، المرسوم على لوحة وطنية مضطربة، مع ضيق سياسي زمن مفاوضات التشكيلة الحكومية.

nbn

إلى حلبة تستعد لخوض معارك سياسية تواكب ولادة الحكومة العتيدة، تسلل المرسوم لتجنيس حوالى 400 شخص من جنسيات سورية أردنية فلسطينية وعراقية ليقتحم المشهد السياسي ويتصدر الاهتمام.

mtv

الى اين ستصل معركة مرسوم التجنيس؟ وهل تؤدي الى تعقيد الامور اكثر فأكثر بين الاطراف السياسيين وصولاً إلى عرقلة تشكيل الحكومة المنتظرة؟ حتى الآن الاجواء لا تبشر بالخير، ففي المعلومات أن مرسوم التجنيس أصبح أمراً واقعاً، وأن عددا من المجنسين الجدد باشروا بالاليات وقاموا بالاجراءات المتبعة للحصول على هويات. حكومياً الرئيس الحريري لا يزال يواصل إجازته في السعودية، وهو كما كشف للـ mtv لم يلتق ولن يلتقي أي مسؤول سعودي.الحريري سيعود في الساعات المقبلة إلى لبنان لمتابعة مشاوراته واتصالاته.

NTV

بات على العهد بكل مندرجاته الحكومية أن يقدم تفسيراً لمرسوم التجنيس الذي مرر تسللاً. مرسوم حرك ردود فعل سياسية فأعلنت القوات اللبنانية أنها بصدد الطعن.. وطعن آخر رفعه اللقاء الديمقراطي متحدثاً عن علامات استفهام كثيرة في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف.

المستقبل

استمرار التشاور على أكثر من صعيد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وبرزت مؤشرات إيجابية عبر عنها رئيس الجمهورية ميشال عون من خلال إبداء تفاؤله بتشكيل الحكومة العتيدة في وقت قريب.

OTV

في العلن، مزايدة في رفض التوطين عبر حملة منظمة على مرسوم التجنيس المطروح، وعبر التلويح بطعون، حتى قبل الإطلاع على المضمون. أما في السر، فغض نظر دائم عن بيانات دولية صريحة، تتحدث عن عودة طوعية لا آمنة، وعن لاجئين لا نازحين، وإهمال مستمر لمأساة باتت عبئاً لا يحتمل على الأمن والاقتصاد قبل الديموغرافيا، بعد انسياق طويل في اتهامات العنصرية التي سيقت في وجه أول من رفع الصوت. أما الإصلاحات، تابع رئيس الجمهورية، فستكون في صلب اهتمام الحكومة المقبلة، اضافة الى استكمال تنفيذ المشاريع الانمائية.

LBC

ككرة ثلج، أو ككرة نار، بدأ مرسوم التجنيس يتدحرج، فأين سيستقر؟ هل يستقر على أبواب مجلس شورى الدولة؟

السؤال حتمه بروز قوى رئيسية أعلنت تباعاً أنها ستقدم طعنا بالمرسوم: القوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي والكتائب اللبنانية... يأتي هذا التطور في وقت بدأ يظهر تباعاً أن مراحل إعداد المرسوم كانت معروفة من نواب ومؤسسات.

الميادين

بيّن رئيس ​البرلمان الأوروبي​ أنطونيو تاياني، "أنّه يشعر بخيبة أمل كبيرة من قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ فرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم المستوردين من ​الاتحاد الأوروبي​".

الجزيرة

أكدت المتحدثة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية​ انييس فون دير مول، أن فرنسا تواصل الحوار مع ​الولايات المتحدة​ بشأن مكافحة المناخ والتدهور البيئي، وأن الباب ليس مغلقاً أمامها للعودة لاتفاق ​باريس​ للمناخ.

العربية

أعلن ​البيت الأبيض​، في بيان أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أبلغ رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، أنّه يوافق على صفقة عادلة في المفاوضات الخاصة بتحقيق منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا"، مشيراً إلى أنّ "على مدى عقود، لم تكن اللعبة في التجارة لصالح ​الولايات المتحدة الأميركية​".