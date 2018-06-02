النهار/ سابين عويس

زار قبل أيام وفد من الكونغرس الأميركي ضم النائبين داريل عيسى وستيفان لينش بيروت ضمن جولة على المنطقة شملت أيضاً الاردن وإسرائيل، وكانت له جولة على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، أضافة إلى قائد الجيش. مصادر سياسية واكبت الزيارة، لم تقلل أهمية الكلام الذي أطلقه الوفد أمام المسؤولين اللبنانيين، والذي يعكس موقف الإدارة الأميركية من الاستحقاقات التي يواجهها لبنان في السياسة والأمن والإقتصاد وسط محيط مضطرب.