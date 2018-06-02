الوكالة الوطنية للإعلام

عون: مرحلة بعد تشكيل الحكومة لمعالجة الاقتصاد وتحقيق الاصلاحات ولن أتساهل بعد اليوم في أي ملف للفساد يرفع إلي أو إلى أجهزة الرقابة

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن، خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان "المرحلة التي ستلي تشكيل حكومة جديدة، ستكون لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، مع التركيز على استمرار الحفاظ على الاستقرار الامني ومتابعة مشكلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يوعز بوقف قرار تعديل أسعار المحروقات والكهرباء

بايعاز من جلالة الملك عبدالله الثاني وجه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية ومجلس مفوضي الهيئة وتوجيههم لوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر حزيران الحالي والمتخذ من قبل لجنة تسعير المحروقات ومجلس الهيئة والبالغة تكلفته على الخزينة 16 مليون دينار.

وكالة فرنس برس

الزعيم الكوري الشمالي يستقبل وزير الخارجية الروسي في بيونغ يانغ

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الخميس في بيونغ يانغ ودعاه لزيارة روسيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية. ونشرت الوزارة صورا وتسجيل فيديو للقاء يظهر فيه الرجلان وهما يتصافحان ويتحادثان وجها لوجه على طاولة. ودعا لافروف الزعيم الكوري الى زيارة روسيا قائلا "تعالوا الى روسيا وسيكون من دواعي سرورنا استقبالكم"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وكالة أنباء شينخوا

شي: القمة الإعلامية ستلعب دوراً إيجابياً في بناء قوة لمنظمة شانغهاي للتعاون

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة، إن القمة الإعلامية لمنظمة شانغهاي للتعاون ستلعب دورا إيجابيا في بناء قوة للمنظمة. وأدلى الرئيس شي بهذه التصريحات في رسالة تهنئة بعث بها إلى القمة، رحب فيها بالأصدقاء من وسائل الإعلام من مختلف البلدان. وعقدت القمة الإعلامية الأولى لمنظمة شانغهاي للتعاون في بكين اليوم.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

البرلمان يدرس مشروع إلزامات الحكومة للتفاوض مع أوروبا بصفة مستعجلة

أعلن رئيس اللجنة النووية بمجلس الشوري الإسلامي 'مجتبي ذو النوري' عن إدراج البرلمان دراسة المشروع المُلزم للحكومة حول التفاوض مع أوروبا والمذيل بـ80 توقيعا، علي جدول أعماله وبصفة مستعجلة. وأضاف ذو النوري اليوم الجمعة، بشأن هذا المشروع المعني بالإتفاق النووي، 'قد تمت صياغة هذا المشروع المستعجل حول تفاوض الدبلوماسيين الإيرانيين مع الأطراف الأوروبية وتم إدراج كافة توجيهات سماحة السيد القائد والمحاور التي أكد عليها في نص هذا المشروع، وكانت قد تمت صياغة المشروع قبل هذا وبعد إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي ولكن بعد إدلاء سماحة القائد بتصريحاته، تم إدخال بعض التعديلات عليه.